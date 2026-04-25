Mohamed Salah gæti hafa spilað sinn síðast leik fyrir Liverpool. Salah meiddist á læri gegn Crystal Palace í dag og segir Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool óvíst hvort hann muni snúa aftur á völlinn fyrir lok tímabilsins.
Salah mun yfirgefa herbúðir Liverpool eftir yfirstandandi tímabil og því gæti vel verið svo að hann hafi spilað sinn síðasta leik fyrir félagið.
Egyptinn þurfti að fara meiddur af velli á 59.mínútu í leik Liverpool gegn Crystal Palace í dag sem lauk með 3-1 sigri Liverpool
Aðspurður hvort að Salah myndi koma við sögu í einhverjum af síðustu fjórum leikjum Liverpool á tímabilinu sagðist Slot ekki vita það.
„Það er besta svarið sem ég get gefið ykkur,“ sagði Slot. „Það sem að við vitum er að Salah hefur hugsað afar vel um sig í öll þessi ár og mun þurfa lágmarkstíma til þess að jafna sig á meiðslum. Vonum það besta, að hann geti tekið þátt í endasprettinum.
Salah hefur spilað 440 leiki fyrir Liverpool, þar með talið 39 leiki á yfirstandandi tímabili. Hann er þriðji markahæsti leikmaður Liverpool á upphafi með 257 mörk. Aðeins Ian Rush og Roger Hunt hafa skorað fleiri mörk fyrir félagið.
Þessi 33 ára gamli leikmaður yfirgefur félagið með meðal annars tvo enska meistaratitla, einn Meistaradeildarbikar og einn sigur í enska bikarnum.