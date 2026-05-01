Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin úr endurkomunni í Eyjum

Valur Páll Eiríksson skrifar
ÍBV

ÍBV vann frábæran 3-2 heimasigur á Víkingi í lokaleik annarrar umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag. Sigurinn vannst eftir að ÍBV hafði lent 2-0 undir.

Víkingur var 2-0 yfir í hálfleik í leik dagsins í Eyjum eftir mörk þeirra Bergdísar Sveinsdóttur og Jasmínar Erlu Ingadóttur um miðjan fyrri hálfleik.

Klippa: ÍBV 3-2 Víkingur R.

Eitthvað sagði Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari Eyjakvenna, við sínar konur í hléi því aðeins sex mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar þær Avery Mae Vandeven og Olga Sevcova höfðu skorað sitt hvort markið á mínútu kafla og staðan jöfn 2-2.

Allison Clark skoraði svo það sem reyndist sigurmark ÍBV á 83. mínútu og 3-2 úrslit leiksins.

Mörkin fimm má sjá í spilaranum.

ÍBV Víkingur Reykjavík Besta deild kvenna

