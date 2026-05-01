Sjáðu mörkin úr endurkomunni í Eyjum Valur Páll Eiríksson skrifar 1. maí 2026 20:01 ÍBV ÍBV vann frábæran 3-2 heimasigur á Víkingi í lokaleik annarrar umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag. Sigurinn vannst eftir að ÍBV hafði lent 2-0 undir. Víkingur var 2-0 yfir í hálfleik í leik dagsins í Eyjum eftir mörk þeirra Bergdísar Sveinsdóttur og Jasmínar Erlu Ingadóttur um miðjan fyrri hálfleik. Klippa: ÍBV 3-2 Víkingur R. Eitthvað sagði Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari Eyjakvenna, við sínar konur í hléi því aðeins sex mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar þær Avery Mae Vandeven og Olga Sevcova höfðu skorað sitt hvort markið á mínútu kafla og staðan jöfn 2-2. Allison Clark skoraði svo það sem reyndist sigurmark ÍBV á 83. mínútu og 3-2 úrslit leiksins. Mörkin fimm má sjá í spilaranum.