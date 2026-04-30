Íslenski boltinn

Hemmi og Óskar hita upp í beinni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hermann Hreiðarsson og Óskar Hrafn Þorvaldsson munu sitja fyrir svörum á blaðamannafundi í Fjósinu í dag.
Mynd/Vísir/Getty

Vísir mun hita upp fyrir stórleik helgarinnar milli Vals og KR í Bestu deild karla á Hlíðarenda í dag. Blaðamannafundur verður í beinni útsendingu klukkan 13:30.

Aðeins þremur stigum munar á Reykjavíkurstórliðunum fyrir leik helgarinnar. KR er með fullt hús stiga á toppnum og Valur með níu stig og getur jafnað Vesturbæinga með sigri um helgina.

Mikil eftirvænting er fyrir leiknum og orðið töluvert langt síðan að liðin mætist, verandi bæði í toppbaráttu.

Valsmenn hafa boðað til blaðamannafundar í Fjósinu á Hlíðarenda klukkan 13:30 í dag. Þar munu Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, og Óskar Hrafn Þovaldsson, þjálfari KR, sitja fyrir svörum ásamt fyrirliðum liðanna Hólmari Erni Eyjólfssyni og Aroni Sigurðarssyni.

Fundurinn hefst klukkan 13:30 og verður í beinni útsendingu á Vísi.

Besta deild karla Valur Íslenski boltinn

Fleiri fréttir

