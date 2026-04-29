Glódís fagnaði í miklum tímamótaleik

Glódís Perla Viggósdóttir heldur áfram að bæta fjöðrum í hatt sinn því í kvöld spilaði hún sinn hundraðasta leik í þýsku 1. deildinni í fótbolta.
Glódís er fyrirliði Bayern og nánast alltaf í byrjunarliði en í tímamótaleiknum í kvöld, sjálfsagt vegna stórleiksins við Barcelona sem bíður á sunnudaginn, kom hún inná sem varamaður.
Bayern mætti þá Werder Bremen á útivelli og fagnaði 2-0 sigri í þessum hundraðasta deildarleik Glódísar í Þýskalandi. Hún lék síðustu tuttugu mínúturnar en þá þegar höfðu Natalia Padilla-Bidas og Pernille Harder, úr víti, skorað mörkin tvö.
A post shared by FC Bayern Frauen (@fcbfrauen)
Glódís hefur átt gríðarlegri velgengni að fagna með Bayern frá því að hún kom til félagsins frá Rosengård í Svíþjóð sumarið 2021. Hún hefur nú orðið Þýskalandsmeistari með liðinu fjögur ár í röð og hefur Bayern haft mikla yfirburði í vetur, unnið 22 af 23 leikjum og gert eitt jafntefli, og er liðið heilum 18 stigum á undan næsta liði, Wolfsburg. Bayern hefur núna unnið tuttugu deildarleiki í röð.
Eins og fyrr segir er næsti leikur Bayern við Barcelona, á Spáni á sunnudaginn, eftir að liðin gerðu 1-1 jafntefli í Þýskalandi í fyrri leik sínum í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu. Bayern á einnig eftir þrjá deildarleiki og úrslitaleik við Wolfsburg 14. maí í þýska bikarnum, og gæti því enn unnið þrennuna eftirsóttu.