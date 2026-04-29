Annasamt á skrifstofum Keflavíkur: Conteh kominn að láni og Daníel Guðni verður áfram Ágúst Orri Arnarson skrifar 29. apríl 2026 13:18 Alpha Conteh er kominn í Keflavíkurtreyjuna. knattspyrnudeild keflavíkur Knattspyrnudeild Keflavíkur hefur fengið Alpha Conteh að láni frá Stjörnunni út tímabilið í Bestu deild karla. Fleiri samningar voru handsalaðir í Keflavík í dag, Daníel Guðni Guðmundsson heldur áfram þjálfun körfuboltaliðs karla. Conteh er 25 ára gamall sóknarmaður sem gekk til liðs við Stjörnuna á síðasta tímabili. Conteh hefur hins vegar ekki fengið jafn stórt hlutverk hjá liðinu og samlandi sinn frá Síerra Leóne, Ibrahim Turay, sem kom á sama tíma til Stjörnunnar. Keflavík hefur því fengið Conteh að láni og fagnar komu hans á miðlum félagsins. Skiptin höfðu legið í loftinu um talsverðan tíma og voru staðfest af þjálfara Stjörnunnar í síðustu viku. Daníel Guðni verður áfram við stjórnvölinn Körfuknattleiksdeild Keflavíkur tilkynnti í morgun að þjálfarateymi karlaliðsins yrði áfram við stjórnvölinn á næsta tímabili. Daníel Guðni Guðmundsson tók við liðinu fyrir síðasta tímabil og stýrði Keflvíkingum til 5. sætis í Bónus deildinni. Liðið féll svo úr úrslitakeppninni í oddaleik gegn Val í átta liða úrslitum. Daníel Guðni gerði tveggja ára samning á síðasta ári og sá samningur var heiðraður með handabandi í dag. „Mikil ánægja var með störf þeirra á síðasta tímabili og við erum spennt fyrir áframhaldandi samstarfi. Undirbúningur fyrir komandi tímabil er nú þegar hafinn og við förum full tilhlökkunar inn í sumarið," segir í tilkynningu Keflavíkur.