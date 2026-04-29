Einn handtekinn grunaður um stunguárás gegn gyðingum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. apríl 2026 12:54 Árásin átti sér stað við Golders Green. AP Tveir karlmenn af gyðingaættum voru stungnir í árás í norðurhluta Lundúna. Einn var handtekinn grunaður um árásina. Karlmennirnir, sem eru á áttræðisaldri og fertugsaldri, voru báðir stungnir í hverfi sem breska ríkisútvarpið segir vera hverfi gyðinga. Þeir voru báðir fluttir á sjúkrahús en eru ekki taldir vera í lífshættu. Á upptöku úr eftirlitsmyndavél sést hvernig árásarmaðurinn nálgast mann sem stendur við rútuskýli. Hann neyðir manninn inn í skýlið. Árásin átti sér stað klukkan tuttugu mínútur yfir tólf á íslenskum tíma. Einn var handtekinn af lögreglu, 45 ára karlmaður, og er hann grunaður um tilraun til manndráps. Er lögregluna bar að garði reyndi maðurinn einnig að stinga fulltrúa lögreglunnar. Að endingu var hann skotinn með rafbyssu. Sérfræðingar í hryðjuverkadeild lögreglunnar leiða rannsóknina og kanna öll tengsl við hryðjuverk. Sadiq Khan, borgarstjóri Lundúnaborgar, segir í færslu á samfélagsmiðlum að viðvera lögreglu verði aukin á svæðinu. Ekki er langt síðan kveikt var í tveimur sjúkrabílum Hatzolah-samtakanna, sem er sjálfboðaliðaþjónusta gyðinga í neyðartilvikum. Keir Starmer, forsætisráðherra Breta, sagði árásina mikið áhyggjuefni. Rannsókn væri þegar hafin.