Innlent

Veg­legt veiði­hús rís fyrir silungasvæðið

Kristján Már Unnarsson skrifar
Kristján Þorbjörnsson, bóndi á Gilsstöðum, er formaður Veiðifélags Vatnsdalsár. Grunnur nýja veiðihússins sést fyrir aftan en það á að vera tilbúið fyrir næsta vor. Gamla veiðihúsið Steinkot fjær.
Kristján Þorbjörnsson, bóndi á Gilsstöðum, er formaður Veiðifélags Vatnsdalsár. Grunnur nýja veiðihússins sést fyrir aftan en það á að vera tilbúið fyrir næsta vor. Gamla veiðihúsið Steinkot fjær. Egill Aðalsteinsson

Laxveiðitímabilið er að hefjast þessa dagana í ám landsins, þar á meðal í Vatnsdalsá í Húnaþingi. Hinn heimsfrægi tónlistarmaður Eric Clapton er einn þriggja leigutaka Vatnsdalsár.

Í kvöldfréttum Sýnar var sent beint frá Steinkoti, veiðihúsi silungasvæðisins við Flóðið. Rætt var við Kristján Þorbjörnsson, formann Veiðifélags Vatnsdalsár, um nýtt rúmlega 600 fermetra veiðihús fyrir silungsveiðimenn, fimmfalt stærra en það gamla.

Eric Clapton með þriðjungshlut hefur verið einn þriggja eigenda félagsins sem leigt hefur veiðiréttinn í Vatnsdalsá frá árinu 2015. Sá samningur var fyrir tveimur árum framlengdur um áratug, en rokktónlistarmaðurinn hefur verið nánast árlegur gestur.

Séð yfir grunn nýja veiðihúss silungasvæðisins í Vatnsdal. Gamla húsið til hægri. Fjær sjást Flóðið og Vatnsdalshólar.Egill Aðalsteinsson

Silungsveiðin hófst þann 1. maí og fer vel af stað, að sögn Kristjáns, en hún hefur verið góð undanfarin ár. Laxveiðin hefur hins vegar verið slök. Formaður Veiðifélagsins segir menn samt vænta góðrar laxveiði í sumar en hún hefst í Vatnsdalsá þann 20. júní.

Horft til norðurs yfir Flóðið í átt að Hnausakvísl.Egill Aðalsteinsson

Veiðihús laxveiðimanna, Flóðvangur, stendur við Þórdísarlund í suðurjaðri Vatnsdalshóla en aðbúnaði þar hefur verið lýst sem fimm stjörnu hóteli. En verður aðstaðan í nýja veiðihúsi silungsveiðimanna jafn vegleg? Því svarar formaður Veiðifélagsins hér í sjónvarpsfréttinni:

Lax Stangveiði Húnabyggð Ferðaþjónusta Landbúnaður

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