Laxveiðitímabilið er að hefjast þessa dagana í ám landsins, þar á meðal í Vatnsdalsá í Húnaþingi. Hinn heimsfrægi tónlistarmaður Eric Clapton er einn þriggja leigutaka Vatnsdalsár.
Í kvöldfréttum Sýnar var sent beint frá Steinkoti, veiðihúsi silungasvæðisins við Flóðið. Rætt var við Kristján Þorbjörnsson, formann Veiðifélags Vatnsdalsár, um nýtt rúmlega 600 fermetra veiðihús fyrir silungsveiðimenn, fimmfalt stærra en það gamla.
Eric Clapton með þriðjungshlut hefur verið einn þriggja eigenda félagsins sem leigt hefur veiðiréttinn í Vatnsdalsá frá árinu 2015. Sá samningur var fyrir tveimur árum framlengdur um áratug, en rokktónlistarmaðurinn hefur verið nánast árlegur gestur.
Silungsveiðin hófst þann 1. maí og fer vel af stað, að sögn Kristjáns, en hún hefur verið góð undanfarin ár. Laxveiðin hefur hins vegar verið slök. Formaður Veiðifélagsins segir menn samt vænta góðrar laxveiði í sumar en hún hefst í Vatnsdalsá þann 20. júní.
Veiðihús laxveiðimanna, Flóðvangur, stendur við Þórdísarlund í suðurjaðri Vatnsdalshóla en aðbúnaði þar hefur verið lýst sem fimm stjörnu hóteli. En verður aðstaðan í nýja veiðihúsi silungsveiðimanna jafn vegleg? Því svarar formaður Veiðifélagsins hér í sjónvarpsfréttinni:
Ísland er án efa eitt af þeim löndum sem margir erlendir veiðimenn hafa á óskalistanum yfir að heimsækja til veiða og á meðal þeirra eru nokkrir einstaklingar sem vel flestir þekkja.
Leiðsögumaður Clapton segir tónlistarmanninn hafa verið afar ánægðan með fenginn.