Anton Ari í Kópa­vogi til 2028

Valur Páll Eiríksson skrifar
Anton Ari hefur framlengt í Kópavogi. Hann hefur verið einn allra besti markvörður landsins síðustu ár. Vísir / Ernir Eyjólfsson

Anton Ari Einarsson hefur framlengt samning sinn við Breiðablik. Þetta tilkynntu Blikar eftir 4-0 sigur á Þór frá Akureyri í gærkvöld.

Anton Ari hefur haldið hreinu í þremur leikjum af fjórum í Bestu deild karla hingað til, þar á meðal í gær. Haldið var upp á það með því að opinbera nýjan samning.

Anton Ari kom til Breiðabliks frá Val 2019 og hefur varið mark liðsins síðan. Samningur hans í Kópavogi var við það að renna út í október næst komandi en hann hefur nú framlengt um tvö ár í viðbót.

„Takk kærlega fyrir stuðninginn í kvöld, Blikar. Þetta var góður leikur hjá okkur öllum, clean sheet, fjögur mörk og við erum ánægðir með það. Svo er ég ótrúlega ánægður með það að ég er búinn að skrifa undir nýjan samning til 2028 og það gleður mig ekkert smá mikið að fá að vera með ykkur þangað til,“ er haft eftir Antoni á Facebook-síðu Breiðabliks.

Anton Ari er 31 árs gamall og hefur verið í landsliðshópi Íslands sem þriðji markvörður síðustu misseri. Hann varð Íslandsmeistari með Breiðabliki 2022 og 2024. Hann varð áður Íslandsmeistari með Val 2017 og 2018.

