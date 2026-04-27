Sölvi Geir: Fengum hann til félagsins út af þessu Ágúst Orri Arnarson skrifar 27. apríl 2026 22:26 Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, á hliðarlínunni. Vísir/Pawel Ekki stóð á svörum hjá Sölva Geir Ottesen þjálfara Víkings þegar hann var spurður hvað hafi breyst á milli hálfleika í 4-0 sigri á ÍA í Bestu deildinni á Víkingsvelli í kvöld. Staðan var markalaus í hálfleik. „Vindáttin!" sagði Sölvi Geir í léttum dúr í samtali við Sýn Sport." „Ég sagði að við gætum ekki verið að nota það sem einhverja afsökun en vissulega er munur á því að spila með vindinn í bakið. Við áttum erfitt með uppspilið okkar í fyrri hálfleik og ákvarðanatökur þegar við náðum að spila okkur í gegnum blokkina hjá ÍA þá gerðum við ekki nógu vel með boltann. En við vissum að við þyrftum að vera þolinmóðir og halda áfram að herja á þá. Við löguðum aðeins til í pressunni okkar sem mér fannst þá ganga miklu betur. Annars er ég virkilega sáttur með vinnuframlagið hjá okkur. Við sáum það í stöðunni 4-0 hvað menn vildu bara verja markið sitt og það var í gegnum allan leikinn. Menn voru að kasta sér fyrir bolta og þetta var virkilega flott frammistaða. Við þurftum á Ingvari [Jónssyni markverði] að halda í fyrri hálfleik. Það voru nokkur skipti sem þeir ná að opna okkur og þá steig Ingvar hrikalega vel upp. Hann hélt okkur í 0-0 stöðunni sem var mjög mikilvægt á þeirri stundu, að gefa Skagamönnum ekki eldinn sem þeir þurftu til þess að halda áfram. Ingvar gerði hrikalega vel og ég er virkilega sáttur með frammistöðuna," bætti þjálfarinn ánægður við. Við vissum þetta Elías Már Ómarsson hefur komið afar sterkur inn í lið Víkings og skorað fimm mörk í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum fyrir liðið. Hann skoraði tvö mörk og lagði upp annað í kvöld. „Já, það er frábært fyrir okkur og hann sjálfan að vera byrjaður að skora. Við vissum þetta, við fengum hann til klúbbsins út af þessu, út af gæðunum sem hann býr yfir. Það er bara frábært að sjá. Það er ekki bara það að hann hafi skorað mörkin. Ég hvet ykkur til þess að horfa á hlaupatölurnar og vinnuframlagið sem hann leggur í þetta. Hann er búinn að koma sterkur inn og sýnir það að hann er tilbúinn að slást fyrir sínu sæti í liðinu. Hann gerir leikmenn betri í kringum sig. Hann er búinn að eiga flotta byrjun hjá okkur, núna er bara að halda áfram," sagði Sölvi Geir Ottesen við Sýn Sport. Besta deild karla Víkingur Reykjavík