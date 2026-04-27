Breiðablik - Þór Ak. 4-0 | Sóknarleikur Blika vaknaði með látum Kolbeinn Kristinsson skrifar 27. apríl 2026 18:32 Breiðablik - Þór Besta Deild Karla Vor 2026 VÍSIR / DIEGO Breiðablik sigraði Þór 4-0 á Kópavogsvelli í kvöld í stórskemmtilegum leik sem innihélt allan pakkann, þ.e. flott mörk, stangar- og sláarskot, gul spjöld, tempó og ákefð. Kristófer Ingi Kristinsson, Anton Logi Lúðvíksson, Davíð Ingvarsson og Óli Valur Ómarsson skoruðu mörkin fyrir Breiðablik. Úrslitin þýða að Breiðablik fær stigin þrjú og átta samtals í töflunni á meðan Þór er áfram með sín sex stig nú þegar fjórum umferðum er lokið í Bestu deild karla. Frábær fyrri hálfleikur Leikurinn byrjaði fjörlega en Þór fékk fyrsta færi leiksins strax í upphafi en Anton Ari varði vel, eins og hann átti eftir að gera aftur síðar í hálfleiknum. Þór var í raun líklegra liðið fyrstu tíu mínútur leiksins eða svo en Breiðablik vann sig betur inn í leikinn eftir því sem leið á. Fínt flæði og tempó hjá báðum liðum og leikurinn var töluvert opinn. Kristófer Ingi braut ísinn fyrir Breiðablik á 20. mínútu eftir að hafa klárað færið sitt vel með skoti með hægri fæti úr teignum eftir góða sendingu frá Ágústi Orra. Kristófer Ingi skoraði fyrsta mark Breiðabliks. VÍSIR / DIEGO Sóknarleikur Blika var síður en svo stirður og Valgeir og Ágúst Orri voru t.a.m. virkilega sprækir á hægri vængnum í fyrri hálfleik en Valgeir þurfti svo að fara af velli í hálfleik eftir að hafa orðið fyrir hnjaski fyrr í leiknum. Þórsarar voru sömuleiðis öflugir og hefðu hæglega geta skorað eins og eitt mark ef ekki hefði verið fyrir landsliðsmarkvörðinn Anton Einar Blikar voru einu marki yfir þegar gengið var til búningsherbergja. Valgeir Valgeirsson ógnaði á vængnum. VÍSIR / DIEGO Meðvindur og mörk Síðari hálfleikurinn fór ögn hægar af stað en sá fyrri en það leið ekki á löngu þangað til Breiðablik var komið með mestöll völd á vellinum. Þór er hins vegar með kröftuga og hraða leikmenn í sínum röðum og Breiðablik gat ekki slakað á í eina sekúndu. Anton Logi Lúðvíksson kom inn á sem varamaður fyrir Kristin Steindórsson á 57. mínútu og stuttu síðar, eða á 64. mínútu, barst boltinn djúpt inn í teig Þórsara í kjölfar hornspyrnu þar sem Anton Logi var réttur maður á réttum stað og kom sínu liði í 2-0 forystu. Á milli næstu marka leiksins varði Anton Ari svakalega vel einn á móti einum gegn Atla Sigurjónssyni í slána og í horn. Upp úr hornspyrnunni skoraði Þór en Vilhjálmur Alvar dómari leiksins dæmdi brot í aðdragandanum og markið stóð því ekki. Þórsarar voru ekki par sáttir en Blikar gátu andað léttar. Anton Ari varði frá Atla úr algjöru dauðafæri. VÍSIR / DIEGO Davíð Ingvarsson gerði út um leikinn í kjölfarið endanlega er hann skoraði með skalla á 86. mínútu eftir að Óli Valur sendi fyrir frá hægri eftir að hafa komist upp að endamörkum. Davíð Ingvarsson skoraði skömmu síðar. VÍSIR / DIEGO Það var svo Óli Valur sjálfur sem innsiglaði sigurinn með fjórða marki kvöldsins í uppbótartíma. Stórskemmtilegur leikur á Kópavogsvelli í kvöld og einfaldlega góð auglýsing fyrir Bestu deild karla. Atvik leiksins Hvað má bjóða ykkur? Anton Ari og hans vörslur eru ofarlega á lista, markið sem var dæmt af Þórsurum í stöðunni 2-0 eða jafnvel fjórða mark leiksins en það var fyrsta mark Óla Vals í deildinni í alllangan tíma og hann kórónaði góðan leik hjá sér í kvöld með því. Stjörnur og skúrkar Margir sprækir hjá Blikum og sóknarleikurinn allur annar - en maður leiksins er að mati þess sem þetta ritar Anton Ari Einarsson. Hann átti tvær sturlaðar markvörslur í þessum leik. Þegar á reyndi þá stóð hann eins og klettur í markinu. Óli Valur, Kristófer Ingi og Ágúst Orri voru einnig sífellt ógnandi hjá Blikum. Aron Birkir sömuleiðis í markinu hjá Þór var flottur og kom í veg fyrir að sigurinn skyldi vera stærri. Dómarinn Prýðileg frammistaða í dag hjá Vilhjálmi Alvari og hans teymi. Þetta var ekki endilega einfaldur leikur að dæma, mikil bleyta og rok. Leikurinn fékk hins vegar að flæða ágætlega og stóru ákvarðanirnar virtust vera réttar og spjöldin sömuleiðis, frá fjölmiðlastúkunni séð alltént. Einkunn 8,5. Stemning og umgjörð Það var prýðileg mæting í Kópavoginn í kvöld og áhorfendur fengu virkilega skemmtilegan leik. Það var töluvert rok úti vitanlega en fallegt um að litast og umgjörðin flott, nú sem fyrr, í Kópavoginum. Gæðin eru svo sannarlega til staðar hjá okkur Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, var ánægður með sóknarleik liðsins í 4-0 sigri á Þór eftir að hafa fengið gagnrýni í byrjun móts. „Ég hef ekki haft miklar áhyggjur af þessu, gæðin eru svo sannarlega til staðar hjá okkur. Við treystum því að þetta myndi koma, en það þarf auðvitað að gerast og það gleður okkur að það hafi gerst í dag,“ sagði Ólafur Ingi, en Blikar skoruðu fjögur mörk og fengu framlag frá mörgum leikmönnum. Hann hrósaði einnig markverði sínum, Antoni Ara, sem átti stórleik. „Hann er frábær markmaður. Hann ver mjög mikilvæglega fyrir okkur í byrjun leiks og svo aftur í stöðunni 2-0 þegar við töpum boltanum illa. Það hefði getað hleypt leiknum upp, en hann sá við því og var líka mjög góður í uppspilinu.“ Ólafur Ingi nefndi jafnframt breiddina í hópnum. „Það er gott að sjá leikmenn eins og Óla Val, Ágúst Orra, Kristófer Inga og fleiri leggja sitt af mörkum, og frábært að fá Aron Bjarnason sprækan inn.“ Næst mætir Breiðablik ÍBV í Vestmannaeyjum. „Við erum aðeins farin að skoða ferðalagið og líklega förum við á laugardegi frá Þorlákshöfn. Það er bara gott mál.“ Það var ákveðið reynsluleysi og einbeitingarleysi Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, var svekktur eftir 4-0 tap gegn Breiðabliki þrátt fyrir ágætis kafla í leik liðsins. „Mér fannst við mjög flottir í fyrri hálfleik, leikplanið gekk að mörgu leyti vel og við fengum góð færi í stöðunni 1-0 og 2-0. Það er mjög svekkjandi að hafa ekki skorað,“ sagði Sigurður og bætti við að erfiðara hefði verið að sækja gegn vindi í seinni hálfleik. „Við gleymdum lokahnykknum í uppspilinu og nýttum ekki vindinn nægilega vel til að fara aftur fyrir þá. Það var ákveðið reynsluleysi og einbeitingarleysi.“ Hann taldi einnig að eitt atvik hefði fallið gegn hans mönnum. „Við fengum löglegt mark tekið af okkur að mínu mati, en varnarleikurinn var hins vegar ekki góður hjá okkur.“ Sigurður hrósaði markverði Breiðabliks fyrir frammistöðuna. „Hann á stórleik, við eigum að skora þrjú til fjögur mörk ef við nýtum færin okkar.“ Þrátt fyrir tapið horfir hann bjartsýnn fram á veginn en næsti leikur Þórs er gegn KA á Akureyri. „Það leggst bara frábærlega í okkur, við mætum klárir.“ Breiðablik Þór Akureyri Besta deild karla Íslenski boltinn