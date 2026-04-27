Fram fagnaði 5-1 sigri gegn ÍBV í 4. umferð Bestu deildar karla. Róbert Elís Hlynsson klóraði í bakkann fyrir Eyjamenn með marki beint úr aukaspyrnu en annars voru yfirburðir Fram algjörir.
Leiknum var flýtt um hálftíma vegna siglinga Herjólfs á milli lands og eyja. Eyjamenn mættu til leiks með skottið á milli lappanna eftir að hafa beðið afhroð í síðustu umferð í 6-2 tapi á móti KR.Bæði liðin gerðu breytingar á byrjunarliðum sínum frá því í síðustu umferð. Fram gerði eina breytingu. Freyr Sigurðsson settist á bekkinn og Brasilíumaðurinn Frederico Bello Saraiva, betur þekktur sem Fred kom inn. ÍBV gerði aftur á móti þrjár breytingar á sínu liði eftir afhroðið á móti KR. Sesar Örn, Róbert Elís og Milan Jezdemirovic komu inn í byrjunarliðið en á bekkinn settust Arnar Breki, Vicente Martinez og Vitor Hugo Cruz Rocha.
Leikurinn hófst af festu hjá Fram sem pressuðu hátt. Á 11.mínútu spyrnti Viktor Freyr langan bolta fram á völlinn. Boltinn berst á Sigurður Arnar sem ætlaði að hreinsa frá en boltinn skrúfaðist upp í vindinn. Vindurinn feykti honum á Mattias Edeland sem ætlaði að skalla boltann aftur á Marcel í markinu. Skallinn hjá þeim sænska var slakur og komst Atli Þór Jónasson inn í sendinguna, hann lék á Marcel Zapytowski í markinu og spyrnti boltanum svo í netið. Staðan orðin 1-0.
Á 32.mínútu vann Fred Saraiva boltann, hann sendi á Vuk Oskar sem spyrnti boltanum strax aftur á Fred. Sá rakti boltann lengra upp völlinn og átti svo frábæra sendingu inn í teig. Þar var Atli Jónasson vel staðsettur og setti boltann í netið. Virkilega vel slúttað eftir vel útfærða sókn. Staðan orðin 2-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Síðasti hálfleikur fór eins af stað. Fram voru á undan í öllum aðgerðum og Eyjamenn voru ráðalausir. Á 50.mínútu áttu Fram langt innkast inn í teig. Boltinn skoppaði til Þorra Stefáns sem hamraði honum í fyrstu snertingu beint í netið. Marcel Zapytowski átti ekki séns í fast skot Þorra. Staðan orðin 3-0 og dýpra sukku Eyjamenn ofan í vonleysisfenið.
Tuttugu mínútum síðar bitu ÍBV loks frá sér. Róbert Elís Hlynsson skrúfaði þá boltanum í netið úr aukaspyrnu. Við það fengu Eyjamenn smá blóð á tennurnar. Fram var ekki á því að gefa gestunum neitt og slökktu í vonarneistanum fimm mínútum síðar. Haraldur Einar tók þá aukaspyrnu og þefaði uppi Kyle Mc Lagan sem spyrnti boltanum í netið. Staðan orðin 4-1.
Ellefu mínútum síðar bættu Framarar svo við fimmta markinu við. Þar var að verki Kristófer Konráðsson. Það var ekkert að gerast þegar hann ákvað að lúðra á markið en Marcel Zapytowski var botnfrosinn á marklínunni og inn lak boltinn. Marcel var arfa slakur í leiknum og þetta mark kórónaði hauskúpuframmistöðu hans.
Lokastaðan 5-1 heimamönnum í vil.
Vestmanneyingar skottast í Herjólf með annað stóra tapið í röð í bakpokanum. Þeir hafa núna fengið á sig ellefu mörk í tveimur leikjum.