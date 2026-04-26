Sjáðu öll mörkin úr Bestu deild kvenna: Draumabyrjun nýliðanna og dramatík fyrir norðan Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 26. apríl 2026 12:00 Olga Sevcova fagnar með Allison Lowry sem skoraði tvívegis fyrir ÍBV gegn Fram. vísir/guðmundur Besta deild kvenna er farin af stað en sautján mörk voru skoruð í 1. umferðinni. Íslandsmeistarar Breiðabliks hófu titilvörnina með sigri á heimavelli og nýliðar ÍBV byrjuðu vel. Á Kópavogsvelli tóku Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks á móti Þrótti. Blikar unnu leikinn, 2-0, með mörkum frá Edith Kristínu Kristjánsdóttur og Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur. Sjö mörk voru skoruð þegar nýliðar ÍBV lögðu Fram að velli, 3-4. Allison Lowry, markadrottning Lengjudeildarinnar á síðasta tímabili, skoraði tvö mörk fyrir Eyjakonur og Fridrikka Clementsen eitt. Þá gerði Emma Young sjálfsmark. Taylor Hamlett skoraði tvö mörk fyrir Fram og Alda Ólafsdóttir eitt. Hinir nýliðarnir, Grindavík/Njarðvík, lutu í lægra haldi fyrir Val á Hlíðarenda, 2-1. Arnfríður Auður Arnarsdóttir kom Valskonum yfir á 15. mínútu eftir slæm mistök Lauren Kellett í marki Suðurnesjaliðsins. Sophia Romine jafnaði sex mínútum síðar en Ísabella Sara Tryggvadóttir skoraði sigurmark Vals á 66. mínútu. Erin Flurey var hetja Þórs/KA gegn FH en hún jafnaði metin í 1-1 í uppbótartíma. Thelma Lóa Hermannsdóttir kom FH-ingum yfir strax á 8. mínútu og það virtist ætla að duga gestunum frá Hafnarfirði til sigurs. En Flurey var á öðru máli og tryggði Akureyringum stig. Jasmín Erla Ingadóttir skoraði sigurmark Víkings gegn Stjörnunni, 2-1, og gerði þar sínu gamla liði grikk. Freyja Stefánsdóttir kom Víkingum yfir eftir rúmlega þrjátíu sekúndur en Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir jafnaði á 22. mínútu. Jasmín skoraði svo sigurmark Víkings þegar níu mínútur voru til leiksloka. Öll mörkin úr 1. umferð Bestu deildar kvenna má sjá hér fyrir ofan. 