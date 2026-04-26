Íslenski boltinn

Sjáðu öll mörkin úr Bestu deild kvenna: Draumabyrjun ný­liðanna og dramatík fyrir norðan

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Olga Sevcova fagnar með Allison Lowry sem skoraði tvívegis fyrir ÍBV gegn Fram. vísir/guðmundur

Besta deild kvenna er farin af stað en sautján mörk voru skoruð í 1. umferðinni. Íslandsmeistarar Breiðabliks hófu titilvörnina með sigri á heimavelli og nýliðar ÍBV byrjuðu vel.

Á Kópavogsvelli tóku Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks á móti Þrótti. Blikar unnu leikinn, 2-0, með mörkum frá Edith Kristínu Kristjánsdóttur og Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur.

Sjö mörk voru skoruð þegar nýliðar ÍBV lögðu Fram að velli, 3-4. Allison Lowry, markadrottning Lengjudeildarinnar á síðasta tímabili, skoraði tvö mörk fyrir Eyjakonur og Fridrikka Clementsen eitt. Þá gerði Emma Young sjálfsmark. Taylor Hamlett skoraði tvö mörk fyrir Fram og Alda Ólafsdóttir eitt.

Hinir nýliðarnir, Grindavík/Njarðvík, lutu í lægra haldi fyrir Val á Hlíðarenda, 2-1. Arnfríður Auður Arnarsdóttir kom Valskonum yfir á 15. mínútu eftir slæm mistök Lauren Kellett í marki Suðurnesjaliðsins. Sophia Romine jafnaði sex mínútum síðar en Ísabella Sara Tryggvadóttir skoraði sigurmark Vals á 66. mínútu.

Erin Flurey var hetja Þórs/KA gegn FH en hún jafnaði metin í 1-1 í uppbótartíma. Thelma Lóa Hermannsdóttir kom FH-ingum yfir strax á 8. mínútu og það virtist ætla að duga gestunum frá Hafnarfirði til sigurs. En Flurey var á öðru máli og tryggði Akureyringum stig.

Jasmín Erla Ingadóttir skoraði sigurmark Víkings gegn Stjörnunni, 2-1, og gerði þar sínu gamla liði grikk. Freyja Stefánsdóttir kom Víkingum yfir eftir rúmlega þrjátíu sekúndur en Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir jafnaði á 22. mínútu. Jasmín skoraði svo sigurmark Víkings þegar níu mínútur voru til leiksloka.

Öll mörkin úr 1. umferð Bestu deildar kvenna má sjá hér fyrir ofan.

Besta deild kvenna

FH fór illa að ráði sínu er liðið gerði 1-1 jafntefli við Þór/KA fyrir norðan í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag. Jöfnunarmark Þórs/KA kom undir lok leiks eftir vandræðagang FH-inga. 

Breiðablik sigraði Þrótt 2-0 í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna í kvöld. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skoraði annað mark Breiðabliks en henni hefur verið spáð góðu gengi í sumar eftir töluverða bekkjarsetu á síðasta tímabili.

Jasmín Erla Ingadóttir var hetja Víkings í hennar fyrsta leik með liðinu. Hún skoraði sigurmarkið gegn Stjörnunni í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna en leikið var í Víkinni. Leikurinn endaði með 2-1 sigri Víkings.

Víkingur lagði Stjörnuna í öðrum af opnunarleik Bestu deildar kvenna í Víkinni í kvöld. Lokatölur urðu 2-1 og það var Jasmín Erla Ingadóttir sem tryggði sigurinn þegar skammt var eftir en Víkingur komst yfir strax á fyrstu mínútu leiksins.

