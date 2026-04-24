Flest mörk í 67 ár

Segja má að KR hafi haldið uppi fjörinu í upphafi móts í Bestu deild karla í fótbolta. Liðið hefur skorað 14 mörk í fyrstu þremur umferðunum en lið hefur ekki skorað svo mörg í byrjun móts frá árinu 1959.
Margumtalað er að KR séu skemmtikraftar deildarinnar eftir fyrstu þrjár umferðirnar. Liðið er það eina sem hefur skorað mörk í tveggja marka tölu hingað til.
Allir þrír leikirnir hafa unnist; 3-2 gegn Keflavík, 5-2 gegn Þór og síðast 6-2 gegn ÍBV í Vestmannaeyjum. KR er eitt á toppnum með fullt hús.
KR hefur skorað 14 mörk í fyrstu þremur leikjum deildarinnar og níu leikmenn liðsins eru komnir á blað. Þeir hafa á móti fengið á sig tvö mörk í hverjum leikjanna þriggja.
Að meðaltali hafa því verið skoruð 6,7 mörk í leikjum KR í upphafi móts.
Víðir Sigurðsson, fyrrverandi ritstjóri íþrótta hjá Morgunblaðinu, vekur athygli á því á Facebook-síðu sinni að ekkert lið hafi skorað svo mikið í upphafi móts síðan árið 1959.
„Vesturbæingarnir hafa skorað 14 mörk og eru fyrsta liðið til að afreka það í fyrstu þremur umferðunum í 67 ár, eða frá árinu 1959,“ segir Víðir í stöðuuppfærslu á Facebook.
„Þá voru það einmitt KR-ingar sem skoruðu 15 mörk í fyrstu þremur leikjunum, unnu Keflavík 3-2, Þrótt 5-0 og Fram 7-0, og urðu Íslandsmeistarar með fullu húsi stiga. Fimmtán mörkin eru met frá stofnun deildakeppninnar árið 1955.“
„Þetta er þó ekki met á Íslandsmótinu því Valsmenn skoruðu 21 mark í fyrstu þremur leikjum sínum á Íslandsmótinu árið 1934, unnu þá m.a. Víking 13-1, og það met verður væntanlega seint slegið,“ segir Víðir.
KR-ingar verða næst í eldlínunni á mánudagskvöldið þegar FH kemur í heimsókn á Meistaravelli. FH er með eitt stig eftir fyrstu þrjá leiki liðsins í deildinni.