Ísabella Sara Tryggvadóttir tryggði Val 2-1 sigur gegn nýliðum Grindavíkur/Njarðvíkur þegar að liðin mættust í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag.
Valskonur áttu fyrsta höggið í leik dagsins þegar að Arnfríður Auður Arnarsdóttir kom þeim yfir snemma leiks.
Rétt um sex mínútum eftir mark Arnfríðar jafnaði Sophia Faith Romine hins vegar leikinn fyrir Grindavík/Njarðvík. Staðan orðin 1-1 og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Nýliðarnir gáfu ekkert eftir í baráttunni við lið Vals, voru á margan hátt betra liðið í leiknum en þegar komið var fram á 66.mínútu skoraði Ísabella Sara Tryggvadóttir það sem átti eftir að reynast sigurmarkið.
Lokatölur á Hlíðarenda 2-1 sigur Vals. Úrslitin ekki að skapi nýliða Grindavíkur/Njarðvíkur en liðið getur þó tekið margt jákvætt úr leik dagsins.