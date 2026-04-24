Skiptir sér af öllu og öllum en slær ekki í gegn

Besta deild kvenna hefst í kvöld þegar Íslandsmeistarar Breiðabliks fá Þrótt í heimsókn í opnunarleik deildarinnar.
Viðburðar- og gæðastjóri deildarinnar Ólafur H. Kristjánsson slær hvergi slöku við og heldur heldur áfram að skipta sér af öllu og öllum.
Nýjustu fórnarlömb hans eru leikmenn Vals þar sem hann fer yfir það hvernig hægt er að búa til vörumerki úr sjálfum sér.
Besta deild kvenna hefst í kvöld með tveimur leikjum. Ríkjandi Íslandsmeistarar Breiðabliks taka á móti Þrótti Reykjavík á Kópavogsvelli í leik sem hefst klukkan korter yfir sjö og er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2.
Á sama tíma, í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 3 tekur Víkingur Reykjavík á móti Stjörnunni á Víkingsvelli.