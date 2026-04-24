KR-ingar eru með fullt hús stiga og búnir að skora 14 mörk eftir fyrstu þrjár umferðir Bestu deildar karla í fótbolta. Mörkin úr 3. umferðinni má sjá á Vísi.
Íslandsmeistarar Víkings unnu Stjörnuna í sannkölluðum toppslag í Víkinni, 3-2, þrátt fyrir að lenda tvisvar undir. Elías Már Ómarsson skoraði tvö fyrstu mörk Víkings, og svaraði mörkum Örvars Eggertssonar og Andra Rúnars Bjarnasonar, áður en Óskar Borgþórsson tryggði sigurinn með skalla.
Valsmenn hristu af sér slyðruorðið með frábærum 3-0 sigri gegn FH, þar sem öll mörkin komu í fyrri hálfleik. Adam Ægir Pálsson skoraði fyrsta markið áður en Tryggvi Hrafn Haraldsson lagði upp tvö upp úr hornspyrnum, fyrir Hörð inga Gunnarsson og Hólmar Örn Eyjólfsson en á leikskýrslu er síðasta markið reyndar skráð sem sjálfsmark.
Glæsimark réði úrslitum í fyrsta leik Þórs á nýjum heimavelli, þar sem Sebastian Haugland tryggði 1-0 sigur gegn Fram.
KR-ingar héldu svo áfram að raða inn mörkum þegar þeir unnu 6-2 sigur gegn ÍBV í Vestmannaeyjum. Staðan var orðin 4-0 í hálfleik en draumamark Hrafns Tómassonar stóð upp úr.
Í fyrrakvöld gerðu Keflavík og Breiðablik markalaust jafntefli og ÍA og KA gerðu 1-1 jafntefli í Akraneshöllinni, þar sem Markús Páll Ellertsson kom ÍA yfir en Diego Montiel jafnaði metin í seinni hálfleik.