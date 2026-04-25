FH er aðeins með eitt stig eftir fyrstu þrjár umferðirnar í Bestu deild karla. Albert Brynjar Ingason hefur áhyggjur af stöðu FH-inga.
FH tapaði 3-0 fyrir Val á fimmtudaginn. Þetta var annað tap FH-inga í Bestu deildinni í röð en þeir eru eitt fjögurra liða sem eru einungis með eitt stig.
„Það er mikið búið að tala um FH, og við bjuggumst við því, að það yrði ákveðin ákefð í þeirra leik, þeir myndu vinna boltann hátt uppi og þetta væri ungt lið með mikla hlaupagetu en mér fannst þeir rosalega flatir í þau skipti sem þeir reyndu að pressa Valsmenn,“ sagði Albert í Stúkunni í fyrradag.
„Ég er ekki að fatta hvert uppleggið er hjá FH-ingum. Ég er ekki að sjá þennan orkumikla bolta sem manni var lofað.“
Halldór Árnason hvetur FH-inga til að halda sig við sína leið og reyna að vera betri í því sem þeir ætla að gera.
„Það er kannski áhyggjuefni að í síðasta leik í Garðabæ mætir FH og reynir að pressa Stjörnuna. Þeir fara í gegnum hjartað, spila með jörðinni í gegnum FH-liðið. Núna spilar Valur út og svo yfir pressuna og það virkaði líka,“ sagði Halldór.
„Ég myndi vilja sjá FH í 4-4-2, í aggresívri pressu og vera betri í því. Ég ber virðingu fyrir því að þeir gáfu út hvað þeir ætluðu að gera. En mér fannst þeir vera hálft í hálft núna sem er aldrei gott.“
Valur rassskellti FH með þremur mörkum í fyrri hálfleik í þriðju umferð Bestu deild karla í kvöld. Tryggvi Hrafn Haraldsson var með tvær stoðsendingar en var samt sem áður svekktur með framlag sitt í leiknum.
Valur tyllti sér í þriðja sæti Bestu deildar karla með því að vinna öruggan sigur á FH, 3:0, í þriðju umferð deildarinnar á N1 vellinum á Hlíðarenda í kvöld. Öll þrjú mörkin komu í fyrri hálfleik og er Valur nú með sex stig. FH er í 11. og næstneðsta sæti með aðeins eitt stig.