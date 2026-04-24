ÍBV hefur bætt við sig leikmanni fyrir komandi átök í Bestu deild karla í fótbolta. Hinn tvítugi Sturla Sagatun Kristjánsson kemur til liðsins frá Bodö/Glimt.
Fótbolti.net greinir frá. Sturla hefur verið orðaður við heimkomu en hann æfði með bæði Vestra og Val í vetur.
Hann leikur sem miðjumaður og og hefur spilað einn leik fyrir aðallið Bodö/Glimt, árið 2024. Hann á að baki landsleiki fyrir U15, U17 og U19 ára landslið Íslands.
ÍBV er með eitt stig fyrstu þrjár umferðirnar í Bestu deild karla. Liðið tapaði 6-2 fyrir KR um helgina, áður 2-1 fyrir Val en gerði 1-1 jafntefli við ÍBV í fyrstu umferð.
Liðið mætir Fram á mánudagskvöldið í fjórðu umferð deildarinnar.