Michael Eneramo, fyrrverandi leikmaður nígeríska fótboltalandsliðsins, lést í miðjum leik eftir að hafa farið í hjartastopp. Hann var fertugur að aldri.
Knattspyrnusamband Nígeríu greindi frá þessum válegu tíðindum. Eneramo hné niður í upphafi seinni hálfleiks í æfingaleik í Kaduna, heimaborg sinni, í gær og lést.
Eneramo lék tíu leiki fyrir nígeríska landsliðið á árunum 2009-11 og skoraði þrjú mörk.
Eneramo kom víða við á ferlinum en hann lék í Túnis, Alsír, Sádi-Arabíu og Tyrklandi. Hann var meðal annars um tíma á mála hjá stórliði Besiktas.
„Ég get aðeins beðið Guð um að veita honum eilífa hvíld og ástvinum hans og nígerísku fótboltafjölskyldunni styrk til að takast á við missinn,“ sagði Dr. Mohammed Sanusi, framkvæmdastjóri nígeríska knattspyrnusambandsins, um andlát Eneramos.
Framherjinn lagði skóna á hilluna 2018 en hann lék síðast með Türk Ocagi Limasol.