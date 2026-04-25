Fótbolti

Lést í miðjum leik

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Michael Eneramo fagnar marki sínu í leik Nígeríu og Írlands 2009.
Michael Eneramo fagnar marki sínu í leik Nígeríu og Írlands 2009. getty/Phil Cole

Michael Eneramo, fyrrverandi leikmaður nígeríska fótboltalandsliðsins, lést í miðjum leik eftir að hafa farið í hjartastopp. Hann var fertugur að aldri.

Knattspyrnusamband Nígeríu greindi frá þessum válegu tíðindum. Eneramo hné niður í upphafi seinni hálfleiks í æfingaleik í Kaduna, heimaborg sinni, í gær og lést.

Eneramo lék tíu leiki fyrir nígeríska landsliðið á árunum 2009-11 og skoraði þrjú mörk.

Eneramo kom víða við á ferlinum en hann lék í Túnis, Alsír, Sádi-Arabíu og Tyrklandi. Hann var meðal annars um tíma á mála hjá stórliði Besiktas.

„Ég get aðeins beðið Guð um að veita honum eilífa hvíld og ástvinum hans og nígerísku fótboltafjölskyldunni styrk til að takast á við missinn,“ sagði Dr. Mohammed Sanusi, framkvæmdastjóri nígeríska knattspyrnusambandsins, um andlát Eneramos.

 Framherjinn lagði skóna á hilluna 2018 en hann lék síðast með Türk Ocagi Limasol.

Fótbolti Nígería

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið