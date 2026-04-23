„Eigum að ganga gjörsamlega frá þeim" Gunnar Egill Daníelsson skrifar 23. apríl 2026 22:26 Tryggvi Hrafn var með tvær stoðsendingar hjá Val í kvöld. Guðmundur Þórlaugarson Valur rassskellti FH með þremur mörkum í fyrri hálfleik í þriðju umferð Bestu deild karla í kvöld. Tryggvi Hrafn Haraldsson var með tvær stoðsendingar en var samt sem áður svekktur með framlag sitt í leiknum. „Þetta var flottur sigur. Bara öruggur 3-0 sigur. Við vorum mjög sterkir í fyrri og skorum þrjú mörk. Þau eiga að vera fleiri. Við eigum að ganga gjörsamlega frá þeim," segir Tryggvi Hrafn Haraldsson í samtali við Sýn Sport eftir 3-0 sigur Vals á FH í þriðju umferð Bestu deildar karla á N1 vellinum á Hlíðarenda í kvöld. Öll þrjú mörkin komu í fyrri hálfleik og lagði Tryggvi Hrafn upp tvö þeirra auk þess að komast nokkrum sinnum nálægt því að skora sjálfur. Síðari hálfleikurinn var öllu rólegri. „Svo slökum við vel á í seinni sem við viljum ekki að gerist en það á það til að gerast. Sérstaklega þegar það er svona stutt á milli leikja. Þá kannski reyna menn mögulega að komast upp með minna og klára leikinn." „Mér fannst við gera það allt í lagi. Þeir halda meira í boltann án þess að fá nein færi þannig séð. Við fáum skyndisóknir á móti. Þetta var nokkuð sanngjarnt," segir hann einnig. Staðan var orðin 2-0 eftir aðeins 14 mínútna leik og segir Tryggvi Hrafn að það hafi verið með ráðum gert að koma af fullum krafti inn í leikinn. „Já, við viljum náttúrlega fara inn í leikina með hátt orkustig, pressa og reyna að spila ágætis bolta. Mér fannst við gera það mjög vel í fyrri. Við vorum að vinna boltann mjög fljótt af þeim aftur þegar við töpuðum honum og vorum með fulla stjórn í fyrri hálfleik. „Í rauninni gengum við frá leiknum þá. Eins og ég sagði áðan eigum við að skora fleiri mörk í fyrri. Heilt yfir var þetta nokkuð góð frammistaða." Tryggvi Hrafn átti afar góðan leik í kvöld en viðurkennir fúslega að vera óánægður með sjálfan sig þar sem hann hafi ekki sjálfur náð að skora. „Ég verð að viðurkenna að ég er drullusvekktur með mig sjálfan. Ég fer illa með þrjú góð færi í fyrri hálfleik. Ég verð að gera betur í þeim stöðum." „Jú, ég fæ tvær góðar stoðsendingar eftir föst leikatriði sem maður býr yfir líka. Það er gott að koma að mörkum en ég er svekktur með að hafa ekki komist sjálfur á blað líka." Er þetta það sem koma skal hjá Valsmönnum í sumar? „Já, ég vona það. Við leggjum upp með að fara inn í alla leiki til þess að vinna þá. Spila á háu tempói og vera orkumiklir þannig að já, ég vona að fólk fái að sjá meira af því," segir Tryggvi Hrafn Haraldsson.