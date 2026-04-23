Uppgjörið: Valur - FH 3-0 | Valsmenn gengu frá FH-ingum í fyrri Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 23. apríl 2026 18:32 Hörður Ingi fagnar marki sínu í kvöld. Guðmundur Þórlaugarson Valur tyllti sér í þriðja sæti Bestu deildar karla með því að vinna öruggan sigur á FH, 3:0, í þriðju umferð deildarinnar á N1 vellinum á Hlíðarenda í kvöld. Öll þrjú mörkin komu í fyrri hálfleik og er Valur nú með sex stig. FH er í 11. og næstneðsta sæti með aðeins eitt stig. Valur hóf leikinn af gífurlegum krafti og var kominn tveimur mörkum yfir eftir aðeins 14 mínútna leik. Adam Ægir Pálsson braut ísinn með glæsilegu marki á níundu mínútu. Þá þrumaði hann boltanum fyrir utan vítateig hægra megin og boltinn söng í nærhorninu. Fimm mínútum síðar tvöfaldaði Hörður Ingi Gunnarsson forystu Vals. Hann skoraði þá með skalla af stuttu færi á fjærstönginni eftir hornspyrnu Tryggva Hrafns Haraldssonar frá vinstri. Á 37. mínútu skoraði Hólmar Örn Eyjólfsson þriðja markið. Myles Veldman tók þá stutta hornspyrnu frá hægri á Tryggva Hrafn sem gaf fyrir á fjærstöngina þar sem Hólmar Örn skallaði í netið af stuttu færi. Staðan í hálfleik var því 3-0, Völsurum í vil, og hefði munurinn hæglega getað verið meiri enda óðu heimamenn hreinlega í færum. Síðari hálfleikur var töluvert rólegri og fátt um færi. FH færði sig aðeins upp á skaftið en skapaði sér ekki mörg almennileg færi. Lauk leiknum því með þriggja marka sigri Vals. Atvik leiksins Hjá mér voru það tveir tapaðir boltar sem enduðu á þaki stúkunnar með stuttu millibili. Stjörnur og skúrkar Adam Ægir Pálsson og Hörður Ingi Gunnarsson voru með fyrstu tvö mörk Valsmanna. Tryggvi Haraldsson var svo með tvær stoðsendingar. Arngrímur Bjartur Guðmundsson leikmaður FH er með þriðja markið skráð á sig sem sjálfsmark. Skiptar skoðanir eru á því hvort um sjálfsmark hafi verið að ræða eða hvort Hólmar Örn Eyjólfsson, leikmaður Vals, eigi það. Stemning og umgjörð Fín mæting á Hlíðarenda og fínasta stemning á þessum fallega fyrsta sumardegi. Dómarar Vilhjálmur Alvar Þórarinsson var á flautunni í kvöld, með honum voru Gylfi Már Sigurðsson og Ragnar Þór Bender. Vilhjálmur var með góð tök á leiknum en eina vafamálið er hendi sem FH-ingar vildu fá í fyrri hálfleik. Viðtöl Hermann Hreiðarsson: „Við kláruðum leikinn í rauninni í fyrri hálfleik“ Hemmi Hreiðars slakur á hliðarlínunni.Guðmundur Þórlaugarson „Þetta var besti leikurinn okkar á tímabilinu og fyrri hálfleikurinn sérstaklega. Stórkostlegir strákarnir allir sem einn, vinnuframlagið og baráttan. Það sást inni í klefa fyrir leik að það glimpaði í augunum á mönnum. Það var hungur í okkur og við ætlum að stimpla okkur að alvöru inn í þetta mót.“ Voru þið búnir að lesa FH-ingana? „Við skoðum auðvitað alltaf andstæðinginn og þeir eru auðvitað með ungt lið og svona. Planið var að keyra á þá alveg í botn frá fyrstu mínútu og það hjálpaði okkur svolítið hvað þeir voru aggressívir í pressunni þannig það mynduðust nóg af svæðum. Við fengum þá araglú af færum og spiluðum hrikalega vel allir sem einn.“ „Við kláruðum leikinn í rauninni í fyrri hálfleik og við lögðum þá aðeins meiri áherslu á að halda hreinu og klára leikinn með stæl. Það hefur verið stígandi í okkur en við eigum ennþá eftir að toppa en þetta var frábært í dag.“ Jóhannes Karl Guðjónsson: „Ágætis próf fyrir okkur að fá svona rassskellingu“ Tryggvi Hrafn Haraldsson: „Eigum að ganga gjörsamlega frá þeim“ Besta deild karla Valur FH Íslenski boltinn