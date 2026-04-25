Bayern Munchen og Barcelona gerðu 1-1 jafntefli í fyrri leik liðanna í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í dag. Glódís Perla Viggósdóttir bar fyrirliðabandið í liði Bayern Munchen í dag, stóð vaktina í hjarta varnarinnar.
Spilað var á Allianz Arena leikvanginum og það vöru Börsungar sem áttu fyrsta höggið í leiknum. Ewa Pajor kom spænska liðinu yfir með marki strax á áttundu mínútu eftir fyrigjöf Esmee Brugts, Pólska markamaskínan lét ekki bjóða sér þetta færi tvisvar. 1-0 Barcelona í vil.
Reyndist mark Pajor eina mark fyrri hálfleiksins en þegar komið var fram á 69.mínútu jafnaði Franziska Kett metin fyrir Bayern Munchen. Uppskriftin að markinu mjög svo svipuð og hjá Börsungum. Fyrirgjöf utan af vinstri kant og Kett kláraði færið vel með skoti sem söng í marknetinu. 1-1.
Kett var hins vegar ekki lengi í paradís. Hún var rekin af velli undir lok leiks og Bayern Munchen því einum leikmanni færri. Það kom hins vegar ekki að sök. Fleiri mörk voru ekki skoruð.
Staðan í einvíginu stendur því 1-1 fyrir seinni leik liðanna á Spáni eftir rúma viku.