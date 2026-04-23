Aron Birkir Stefánsson, markmaður og jafnframt fyrirliði Þórs, átti frábæran leik á milli stanganna þegar Þór sigraði Fram á glænýjum VÍS-velli fyrir norðan í dag í þriðju umferð Bestu deildar karla.
Leiknum lauk með 1-0 sigri Þórs þar sem Framarar fóru illa með mörg færi og voru Aron og hans teymi í öftustu línu svo sannarlega í stuði.
„Sterkur sigur, karakter sigur. Í fyrri hálfleik, fyrstu fimm, tíu eða kannski fimmtán aðeins að finna taktinn svo fannst mér við eiginlega vera með tökin svona stóran part af fyrri hálfleik svo skorar Seba (Sebastian Haugland) þetta geggjaða mark og við pínu að þjást eftir það en bara stemning sko.“
Þórsarar komust lítið í takt við leikinn fyrstu 20-25 mínúturnar og leit út fyrir að vera eitthvað stress hjá liðinu.
„Já greinilega, ég veit ekki hvað það var heldur, þetta er yfirleitt búið að vera svona í fyrstu tveimur, svona smá stress, en svo er það farið. Mér fannst við ná að yfirstíga það meira núna og vera betri eftir þann part af fyrri hálfleik“.
Það er í raun ótrúlegt að Fram hafi ekki skorað mark í dag miðað við færin sem liðið fékk og pressuna sem var sett á Þórsliðið undir lokin.
„Það er fínt að vera með (Yann) Affi, og Ása (Ásbjörn Líndal) þarna, þeir voru í stuði, og bara allir náttúrulega en sérstaklega þeir tveir. Þeir voru geggjaðir í dag.“
Þórsarar vígðu nýjan völl í dag og var mætingin á völlinn alveg frábær og veðrið gott. Þá var þetta fyrsti heimaleikur Þórs í efstu deild í 12 ár og því stór dagur sem Aron er þakklátur fyrir.
„Bara geðveikt að fá fulla Þórsstúku hérna í dag á nýjum velli og ég veit ekki hvað það er búið að eyða mörgum klukkutímum í að græja þetta og bara stórt hrós á alla sem komu að því og vonandi helst þetta bara áfram. Er ekki næsti heimaleikur KA? Það verður slatti af fólki þar“, sagði Aron að lokun og gekk sáttur í átt að klefanum.