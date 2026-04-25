Nýliðar ÍBV byrjuðu tímabilið á því að vinna frækinn sigur á Fram, 4-3, í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal í dag.
Leikurinn hófst afskaplega fjörlega og var Fram búið að taka forystuna eftir aðeins þriggja mínútna leik. Sending Katrínar S. Vilhjálmsdóttur vinstra megin við vítateiginn fór þá af varnarmanni, skoppaði inn í teiginn þar sem Taylor Hamlett var á undan Guðnýju Geirsdóttur í boltann og skóflaði honum yfir markvörðinn.
Einungis mínútu síðar var ÍBV búið að jafna metin. Allisom Clarl tók þá hornspyrnu með jörðinni frá hægri, boltinn barst í gegnum pakkann þar sem Færeyingurinn Fridrikka Marie Clementsen tók við honum, þrumaði svo að marki vinstra megin við vítapunktinn og skoraði.
Staðan orðin 1-1 og aðeins fjórar mínútur liðnar af leiknum. Á 21. mínútu sneri ÍBV svo taflinu við. Clark tók þá aftur hornspyrnu frá hægri, hún var hreinsuð frá en Clark fékk boltann aftur, gaf fyrir með vinstri þar sem Emma Kate Young í vörn Fram misreiknaði boltann illilega og skallaði hann í eigið net.
Áður en fyrri hálfleikur var úti bætti ÍBV við þriðja marki sínu. Enn átti Fram í vandræðum með hornspyrnur Clark frá hægri. Fridrikka Marie fékk boltann á svipuðum stað og hún skoraði fyrr í leiknum, þrumaði að marki en Ashley Orkus varði út í markteiginn, Allison Lowrey var eldsnögg að átta sig og rúllaði boltanum yfir marklínuna.
Staðan var því 3-1, ÍBV í vil, í hálfleik.
Síðari hálfleikur var öllu rólegri framan af en þegar tæpur stundarfjórðungur var til leiksloka minnkaði Fram muninn í 3-2. Varamaðurinn Alda Ólafsdóttir var þá skyndilega ein á auðum sjó í vítateignum með skoppandi bolta fyrir framan sig og lyfti honum einfaldlega yfir varnarlausa Guðnýju.
Meðbyr Framara varði þó ekki lengi þar sem ÍBV gerði svo gott sem út um leikinn aðeins fjórum mínútum síðar, á 80. mínútu. Lið Fram var þá komið mjög framarlega á völlinn, Lowrey slapp alein í gegn, hljóp nánast allan vallarhelming Framara og lagði boltann af öryggi niður í hornið.
Á þriðju mínútu uppbótartíma tókst Fram að minnka muninn. Guðný varði þá glæsilega skot frá Brookelynn Entz, mikill darraðardans upphófst og Hamlett náði að lokum til boltans og kom honum í netið.
Staðan þá orðin 4-3 og reyndust það lokatölur.