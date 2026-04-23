Uppgjörið: Víkingur - Stjarnan 3-2 | Lentu tvisvar undir en sneru leiknum sér í vil Andri Már Eggertsson skrifar 23. apríl 2026 18:32 Víkingur Reykjavík vann 3-2 sigur gegn Stjörnunni Vísir/Pawel Eftir að hafa lent tvisvar undir tókst Víkingi að vinna Stjörnuna 3-2 í þriðju umferð Bestu deildar karla. Stjarnan tók forystuna í tvígang með mörkum Örvars Eggertssonar og Andra Rúnars Bjarnasonar en Elías Már Ómarsson jafnaði snögglega í bæði skiptin. Birnir Snær Ingason, leikmaður Stjörnunnar, reynir að koma boltanum fyrir markiðVísir/Pawel Óskar Borgþórsson setti svo sigurmarkið undir lok leiks með góðum skalla. Með sigrinum stökk Víkingur upp í 2. sæti Bestu deildarinnar, með 7 stig. Stjarnan þurfti hins vegar að sætta sig við sitt fyrsta tap eftir tvo sigra í fyrstu tveimur umferðunum. Víkingar fagna markiVísir/Pawel Örvar Eggertsson braut ísinn og kom Stjörnunni yfir á 5. mínútu þegar hann var í þröngri stöðu hægra megin í teignum og gerði vel í að koma boltanum framhjá Ingvari Jónssyni, markverði Víkings. Eftir tuttugu mínútur settu heimamenn í annan gír. Erlingur Agnarsson fór illa með gott færi en mínútu síðar jafnaði Elías Már Ómarsson þar sem hann fékk mikinn tíma til athafna sig og náði góðu skoti sem rataði á markið. Örvar Eggertsson skoraði fyrsta mark leiksinsVísir/Pawel Staðan í hálfleik var jöfn 1-1. Líkt og í fyrri hálfleik skoraði Stjarnan snemma í síðari hálfleik þar sem Andri Rúnar Bjarnason var á skotskónum annan leikinn í röð. Elías Már jafnaði leikinn tveimur mínútum síðar með laglegum skalla eftir sendingu frá Helga Guðjónssyni. Víkingur - Stjarnan Besta Deild Karla Vor 2026Vísir/Pawel Á 82. mínútu gerði Óskar Borgþórsson sigurmarkið með skalla eftir sendingu frá Ármanni Inga Finnbogasyni. Niðurstaðan 3-2 sigur Víkinga. Óskar Borgþórsson, leikmaður Víkings, var hetja kvöldsinsVísir/Pawel Atvik leiksins Sigurmark Óskars Borgþórssonar var atvik leiksins. Ármann Ingi átti frábæra sendingu sem Óskar þakkaði fyrir með marki og tryggði fyrsta sigur Víkings á heimavelli á tímabilinu. Stjörnur og skúrkar Elías Már Ómarsson, leikmaður Víkings, gaf gagnrýnendum langt nef með frammistöðu sinni í kvöld. Elías var í byrjunarliðinu í fyrsta skipti á tímabilinu og þakkaði traustið með tveimur mörkum. Varnarleikur Stjörnunnar leit mjög illa út á köflum. Víkingar hefðu átt að skora fleiri en þrjú mörk miðað við færin sem þeir fengu. Dómararnir Ívar Orri Kristjánsson dæmdi leik kvöldsins og honum til aðstoðar voru Birkir Sigurðarson og Guðmundur Ingi Bjarnason. Ívar hafði góða stjórn á leiknum og kom virkilega vel frá sínu og beið í 87 mínútur að gefa gult spjald en það var Bjarki Hauksson, leikmaður Stjörnunnar, sem fékk það. Stemning og umgjörð Mætingin í Víkina var til fyrirmyndar. Stuðningsmenn Víkings létu vel í sér heyra og það var mikil stemning á vellinum þegar heimamenn fögnuðu sigri. Stuðningsmenn Víkinga kveiktu ekki á blysi í stúkunni eins og áður heldur fyrir aftan varamannabekki liðanna og voru þar með ekki inn á vellinum. „Allar líkur á að Alpha Conteh fari á lán til Keflavíkur“ Víkingur - Stjarnan Besta Deild Karla Vísir/Pavel Jökull I. Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, var svekktur eftir 3-2 tap gegn Víkingi. „Mér fannst vanta smá orku í okkur og trú. Við sýndum hana í lokin þegar við þurftum að sækja jöfnunarmark en ég hefði viljað sjá hana allan leikinn og við hefðum átt að vera orkumeiri,“ sagði Jökull og hélt áfram. „Þeir jöfnuðu strax í seinni hálfleik. Þeir eru með gott lið og geta skorað mörk. Heilt yfir fannst mér vanta orku og trú.“ Jökull fór yfir hvers vegna Samúel Kári Friðjónsson var seldur til Vals og greindi einnig frá því að Alpha Conteh væri á leið til Keflavíkur á láni. „Ég veit ekki hvað varð til þess að Valur kom með tilboð í Samúel Kára. Við spjölluðum saman og niðurstaðan var að skoða það og það þróaðist með þessum hætti en það var enginn vilji til þess að losna við Samúel.“ „Það eru allar líkur á að Alpha Conteh fari á lán til Keflavíkur og ég reikna með því að það klárist á næstunni.“ Aðspurður hvort Jökull væri að skoða markaðinn eftir að hafa misst þessa tvo leikmenn sagði Jökull að svo væri ekki. „Ekkert þannig. Hópurinn þynnist við þetta og þetta er í lagi eins og álagið er núna en seinna í sumar erum við of þunnir til þess að ganga vel í Evrópukeppni og berjast í deildinni en það er eitthvað sem við þurfum að vega og meta.“ „Vitum að leikurinn er nítíu mínútur“ Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, á hliðarlínunni í leik kvöldsinsVísir/Pawel Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var ánægður með fyrsta sigur á heimavelli á tímabilinu. „Það er karakter í liðinu. Við vitum að leikurinn er nítíu mínútur og það eru gæði innan liðsins. Við fáum mörk á okkur í fótboltaleikjum og það mun alltaf gerast en ég var mjög sáttur við hvernig menn brugðust við,“ sagði Sölvi eftir leik. Sölvi var ekki ánægður með hvernig hans lið fór af stað bæði í fyrri og seinni hálfleik þar sem Stjarnan komst tvisvar yfir. „Við ætluðum að koma inn í leikinn af krafti. Þetta var vel gert hjá Örvari en Ingvar hefði átt að gera betur þar sem þetta var þröngt færi en svona gerist. Við komum vel inn í seinni hálfleik við fengum svo á okkur mark en við brugðumst rétt við og það er það sem þetta snýst um. Mér fannst við vera með góð tök á leiknum enda er Stjarnan með gott lið.“ Aðspurður út í meiðsli Gylfa Sigurðssonar sagði Sölvi að hann hafi verið að glíma við meiðsli fyrir leik. „Gylfi var búinn að vera í brasi í aðdraganda leiks. Hann var tæpur fyrir leik og síðan var hann farinn að stífna upp eftir því sem leið á leikinn alveg þangað til hann gat ekki spilað meira. Ég vona að hann jafni sig en það er vissulega stutt í næsta leik,“ sagði Sölvi að lokum. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Stjarnan