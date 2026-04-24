Uppgjör: Víkingur R. - Stjarnan 2-1 | Draumabyrjun Víkings Árni Jóhannsson skrifar 24. apríl 2026 21:09 Bergdís Sveinsdóttir í leik með Víkingi Vísir/Anton Brink Víkingur lagði Stjörnuna í öðrum af opnunarleik Bestu deildar kvenna í Víkinni í kvöld. Lokatölur urðu 2-1 og það var Jasmín Erla Ingadóttir sem tryggði sigurinn þegar skammt var eftir en Víkingur komst yfir strax á fyrstu mínútu leiksins. Víkingur byrjaði eins vel og hægt er að byrja fótbolta leik því eftir 39 sekúndur var Freyja Stefánsdóttir búin að koma heimakonum yfir. Hún fékk sendingu frá hægri kanti en boltinn fór í gegnum varnarlínu Stjörnunnar og fann Freyju sem setti boltann á milla lappa Bridgette Skipa í marki Stjörnunnar. Frábær byrjun. Stjarnan var smá tíma að taka við sér eftir þetta högg en leikurinn jafnaðist út ef nokkrar mínútur og áttu liðin sínar sóknarlotur til skiptis. Á 22. mínútu jafna Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir metin fyrir Stjörnuna. Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir keyrði upp hægri og náði frábærri fyrirgjöf sem Ingibjörg átti ekki í neinum vandræðum að stýra í markið og allt orðið jafnt. Liðin náðu ekki að koma sér í góð færi það sem eftir lifði hálfleiks. Því var gengið til búningsherbergja í jafnri stöðu 1-1. Stjarnan kom út af mikið meiri krafti í seinni hálfleikinn. Þær voru meira og minna með boltann og áttu góð upphlaup og Elizabeth Grace McClellan þurfti nokkrum sinnum að taka á honum stóra sínum til að halda gestunum í skefjum. Víkingur gerði breytingar á liði sínu sem virtust koma blóðinu aftur á hreyfingu í þeirra liði. Leikurinn jafnaðist aftur út og smám saman komust Víkingur í bílstjórasætið. Sú vinna bara árangur á 80. mínútu leiksins. Þá komst varamaðurinn Jóhanna Elín Halldórsdóttir á góðan sprett upp hægri vænginn, komst upp að endalínu í vítateig Stjörnunnar, gaf boltann fyrir og fann Jasmín Erlu Ingadóttur á fjærstönginni. Jasmín þakkaði pent fyrir sig og stýrði boltanum í netið en hún var ein og óvölduð í markteignum og gat eiginlega ekki annað en skorað. Stjarnan náði ekki upp krafti í sinn sóknarleik og ógnaði sjaldan það sem eftir lifði leiks. Víkingur fagnaði því stigunum þremur og góðum sigri. Varla hægt að byrja deildina betur fyrir Víking en Stjarnan þarf að líta á það sem betur hefði mátt fara. Atvik leiksins Sigurmark Jasmín Erlu fær þann titil. Jasmín skipti frá Val yfir í Víking í vetur og getur líklega ekki hafa hugsað sér betri byrjun. Stjörnur og skúrkar Freyja Stefánsdóttir og Jasmín Erla eru náttúrlega ofarlega á blaði hjá Víkingum þar sem þær skoruðu mörkin en Freyja skoraði eftir 39 sekúndur. Leikurinn var heilt yfir flottur og vel leikinn. Hjá Stjörnunni var Úlfa Dís atkvæðamikil en við þurfum að spyrja að því hvort varnarlína Stjörnunnar hafi ekki getað gert betur til dæmis í seinna markinu. Jasmín var með mikið pláss til að skora sigurmarkið. Umgjörð og stemmning Það hefði verið gaman að sjá fleiri í stúkunni en veðrið var frábært og fótboltinn sem boðið var upp á í mjög góðu lagi. Stuðningsmannasveitirnar lifnuðu við eftir því sem leið á leikinn og það er vel. Dómarar Heilt yfir þá var þetta ágætlega dæmdur leikur. Þeir þurftu oft að reka leikmenn aftar þegar tekin voru innköst en ítrekað var reynt að stela nokkrum metrum. Hinsvegar hefðu dómararnir líklega átt að reka leikmann Stjörnunnar af velli. Freyja Stefánsdóttir var þá komin í þannig stöðu að hún var ein á móti markmanni en Jakobína Hjörvarsdóttir felldi Freyju við vítateigslínuna en uppskar aðeins gult spjald. Dómarinn hefði líka getað beitt hagnaði því Jasmín Erla virtist vera á leiðinni að ná í boltann eftir felluna frá Jakobínu. Að lokum skipti þetta ekki máli upp á niðurstöðuna. Viðtöl: Einar: Ég er ótrúlega ánægður Þjálfari Víkings, Einar Guðnason, var að vonum ánægður með sigur Víkings. Hann var líka ánægður með gæði leiksins hjá báðum liðum. „Ég er ótrúlega ánægður. Þetta var vinnusigur. Ég myndi segja að þetta hafi verið ótrúlega skemmtilegur og spennandi leikur frá fyrstu sekúndu og til þeirrar síðustu. Þetta var fram og til baka. Bæði lið að keyra á þetta. Að vinna leikinn að lokum er bara geggjað.“ „Svona vill maður byrja. Skora á fyrstu mínútu er frábært bara“, bætti Einar við þegar hann var spurður hvort hægt væri að byrja betur en að skora eftir 39 sekúndur. Í upphafi seinni hálfleiks hefði Stjarnan geta misst mann af velli en Einar var ekki á því að gera mikið mál úr því. „Ég nenni nú ekki að vera að tuða yfir þessu. Freyja er bara tekin niður af aftasta manni sýndist mér. Þá ætti þetta að vera rautt spjald fyrir brot eða þá að hann átti að beita hagnaði því Jasmín var að komast í gegn. Fjórði dómarinn sagði svo að það hefði verið rangstaða en ég sá það ekki. Þetta skiptir ekki máli úr þessu. Við gerum öll mistök og þetta voru þeirra mistök í dag en það kostaði ekki neitt og við erum ánægð með það.“ Skiptingarnar hjá Víking voru góðar í dag en Jóhanna Elín Halldórsdóttir lagði upp mark eftir að hafa verið nýkomin inn á. „Við erum svo heppin að við erum með miklu fleiri en 11 byrjunarliðsmenn í okkar liði. Staðan var bara þannig að sumar voru búnar á því og þá koma bara næstu inn og klára dæmið. Ég hefði getað skipt fleirum inn á en maður má ekki missa jafnvægið í leiknum.“ Hvað gefur sigurinn Víking? „Þrjú stig og gleði og allt það.“ Óskar Smári: Jafntefli hefði verið sanngjarnt Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar lýsir leiknum með þeim hætti að stjörnukonur hafi verið betri í seinni hálfleik en Víkingur betri í fyrri. „Sanngjarnt ef að leikurinn hefði farið 1-1. Varnarleikur liðsins var góður í dag að miklu leyti. Við klikkum í einni talningu og það var skelfileg vörn þarna í eitt augnablik sem Víkingskonur refsa okkur fyrir. Ótrúlega pirrandi og ótrúlega sárt að hafa ekki klárað þennan leik, mér fannst við eiga möguleika á því. Að sama skapi var jafnræði milli beggja liða og í dag datt það Víkings meginn.” Sagði Óskar að lokum spurður út í leikinn. Aðspurður út í umdeilda brotið á Freyju Stefánsdóttir var Óskar Smári ekki viss um hvernig brotið hefði átt að vera túlkað. Líklegast hefði verið sanngjarnast fyrir Víking að leikmaður hans hefði fengið rautt spjald. “Halda áfram inn í okkar leik, það er ekkert volæði. Það er bara æfing á morgun, strax klukkan 8 í fyrramálið. Við skoðum leikinn og sjáum hvað var gott og hvað hefði mátt fara betur. Vonandi er sviðskrekkurinn farinn.” Sagði Óskar þegar hann var spurður út í hvernig stjarnan myndi bregðast við þessu tapi. Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Stjarnan