Besta-spá kvenna 2026: Baráttan um þann stóra Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 24. apríl 2026 10:01 Breiðablik og FH enduðu í tveimur efstu sætum Bestu deildarinnar á síðasta tímabili og mættust í úrslitaleik Mjólkurbikarsins. vísir/hulda margrét Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir því að Stjarnan, FH og Breiðablik verði í toppbaráttunni í Bestu deildar kvenna í sumar. Venju samkvæmt spáir íþróttadeild Vísis og Sýnar fyrir um gengi liðanna í Bestu deild kvenna fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst í dag, föstudaginn 24. apríl, með tveimur leikjum. Íslandsmeistarar Breiðabliks taka á móti Þrótti og Víkingur fær Stjörnuna í heimsókn. 3. sæti Stjarnan: Spenna fyrir sumrinu Anna María Baldursdóttir hefur leikið með Stjörnunni allan sinn feril.vísir/viktor Stjarnan var lítið í umræðunni á síðasta tímabili en náði samt ágætis árangri. Stjörnukonur byrjuðu illa og fengu á sig tólf mörk í fyrstu tveimur deildarleikjum sínum. En þær urðu hins vegar betri eftir því sem á tímabilið leið, voru í 6. sætinu fyrir skiptingu og lyftu sér síðan upp um tvö sæti og enduðu í því fjórða. Eftir tímabilið hætti Jóhannes Karl Sigsteinsson sem þjálfari Stjörnunnar og við starfi hans tók Óskar Smári Haraldsson. Hann gerði góða hluti með Fram en fær núna nýja áskorun í Garðabænum. grafík/gunnar tumi Murielle Tiernan, sem hefur skorað grimmt fyrir Tindastól og Fram, fylgdi Óskari til Stjörnunnar. Telma Steindórsdóttir kom einnig frá Fram og Jakobína Hjörvarsdóttir, sem lék sem lánsmaður með Stjörnunni í fyrra, er alfarið komin til félagsins. Annars er Stjörnuliðið lítið breytt frá því á síðasta tímabili. Í leikmannahópnum er góð blanda eldri og reyndari leikmanna sem hafa verið lengi að og svo yngri og bráðefnilegra leikmanna sem gætu sprungið út í sumar. Meðal þeirra eru Fanney Lísa Jóhannsdóttir, Sandra Hauksdóttir og Hrefna Jónsdóttir sem voru allar í nokkuð stórum hlutverkum í fyrra. grafík/gunnar tumi Anna María Baldursdóttir ræður sem fyrr ríkjum í Stjörnuvörninni, Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir og Andrea Mist Pálsdóttir binda miðjuna saman og í framlínunni mæðir mikið á Murielle og Úlfu Dís Kreye Úlfarsdóttur. Jafnöldrur Úlfu, Birna Jóhannsdóttir og Gyða Kristín Gunnarsdóttir, þurfa einnig að láta til sín taka. Talsverð bjartsýni ríkir fyrir tímabilinu hjá Stjörnunni. Áratugur er síðan liðið varð síðast Íslandsmeistari og Garðbæingar hafa ekki barist um þann stóra frá meistaratímabilinu 2016. Íslandsmeistaratitill er kannski langsótt markmið - Garðbæingar voru 24 stigum frá toppnum í fyrra - en Stjarnan vill eflaust gera sig gildandi í efsta lagi deildarinnar og gera allavega atlögu að Evrópusæti. Lykilmaður Úlfa átti sitt besta tímabil á ferlinum í fyrra og skoraði þá tólf mörk í Bestu deildinni. Hún hefur skorað grimmt á undirbúningstímabilinu og hefur hæfileika, í bland við reynslu, til að vera einn allra besti leikmaður landsins. Sumarið 2026 gæti orðið sumarið hennar Úlfu. View this post on Instagram A post shared by Stjarnan FC (@stjarnanfc) 2. sæti FH: Áframhaldandi rokk og ról fótbolti Ída Marín Hermannsdóttir er búin að stimpla sig inn í íslenska landsliðið.vísir/hulda margrét Síðasta tímabil var eftirminnilegt fyrir FH-inga. Liðið komst í bikarúrslit þar sem það tapaði naumlega fyrir Breiðabliki í framlengingu, 3-2, og endaði svo einnig í 2. sæti Bestu deildarinnar. Það er besti árangur FH í efstu deild kvenna síðan 1976 og það sem meira er náði liðið Evrópusæti. FH hefur tekið stór skref fram á við undir stjórn bræðranna Hlyns og Guðna Eiríkssona og nú eru allt í einu gerðar umtalsverðar væntingar til liðsins. Og ekki að ósekju. Leikmannahópurinn er sterkur og spennandi og leikstíll liðsins fastmótaður og aðlaðandi. grafík/gunnar tumi FH hefur misst sterka pósta frá því í fyrra. Besti ungi leikmaður Bestu deildarinnar 2025, Thelma Karen Pálmadóttir, fór til Svíþjóðarmeistara Häcken og áður en síðasta tímabili lauk hélt fyrirliðinn Arna Eiríksdóttir til Noregs. Elísa Lana Sigurjónsdóttir fór einnig í atvinnumennsku og Margrét Brynja Kristinsdóttir, Macy Enneking, Harpa Helgadóttir, Maya Hansen og Valgerður Ósk Valsdóttir eru sömuleiðis horfnar á braut. Þetta er umtalsverð blóðtaka en til að fylla í skörðin hefur FH sótt þrjá erlenda leikmenn; Niu Christopher, Mackenzie Smith og Helenu Errington. Systurnar Ída Marín og Thelma Lóa Hermannsdóttir og Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir verða svo að gera gott mót. FH á líka sæg af ungum og efnilegum leikmönnum sem gætu sprungið út í sumar. Má þar meðal annars nefna Berglindi Freyju Hlynsdóttur, Jónínu Linnet og Ingibjörgu Magnúsdóttur. Staðan hjá FH er allt önnur en hún var bara fyrir örfáum árum. Liðið er búið að stimpla sig inn fyrir alvöru í Bestu deildina og árangur síðasta sumars hlýtur að blása FH-ingum enn meiri baráttuanda í brjóst og brýna þá til að gera enn betur. Lykilmaður Ída Marín er í mikilli sókn þessi dægrin og hefur átt kröftuga innkomu í íslenska landsliðið. Hún hefur spilað stopult í Bestu deildinni undanfarin ár vegna náms við LSU-háskólann í Bandaríkjunum. Ída Marín lék aðeins sex leiki í Bestu deildinni í fyrra og skoraði þrjú mörk, auk tveggja marka í tveimur bikarleikjum, en á væntanlega eftir að setja mark sitt enn meira á FH-liðið í sumar. View this post on Instagram A post shared by Fimleikafélag Hafnarfjarðar (@fhingar) 1. sæti Breiðablik: Liðið sem þarf að vinna Sáttir Blikar inni í búningsklefa eftir sigurinn á FH-ingum, 3-1, í Meistarakeppni KSÍ.vísir/hulda margrét Eftir að hafa unnið Íslandsmeistaratitilinn á dramatískan hátt í lokaumferðinni 2024 varð Breiðablik meistari í fyrra með talsverðum yfirburðum. Blikar fengu 49 stig af 54 mögulegum fyrir skiptingu og tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri á Víkingum, 3-2, í þriðju síðustu umferð. Breiðablik tapaði síðustu tveimur deildarleikjunum sínum en það skyggði lítið á gleðina í Kópavoginum. Auk þess að vinna Íslandsmeistaratitilinn varð Breiðablik bikarmeistari og sló Fortuna Hjørring eftirminnilega út í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar. Seinni leikurinn gegn danska liðinu var síðasti leikur Niks Chamberlain með Breiðablik en hann er tekinn við Kristianstad í Svíþjóð. Eftir talsvert langa bið var Ian Jeffs ráðinn eftirmaður Niks. Hann er að taka við besta liði landsins en líka liði sem er búið að missa gríðarlega marga leikmenn frá síðasta tímabili. Og engin smá nöfn. Sammy Smith, Heiða Ragney Viðarsdóttir, Andrea Rut Bjarnadóttir og Birta Georgsdóttir eru allar farnar en þær voru í risahlutverkum hjá Breiðabliki. Sú síðastnefnda var svo valin besti leikmaður Bestu deildarinnar í fyrra. Þá er markadrottning síðasta tímabils, Berglind Björg Þorvaldsdóttir, ólétt. Það er mikið farið úr Blikaliðinu, sérstaklega fram á við, en Jeffs getur treyst á svipaða vörn og í fyrra. Við hana hefur bæst Elísa Viðarsdóttir sem býr yfir gríðarlegri reynslu. Þær Elín Helena Karlsdóttir og Kristín Dís Árnadóttir mynda ansi sterka varnarlínu. Blikar fengu tvo bandaríska leikmenn; markvörðinn Taylor Kane og miðjumanninn Katelyn Duong. Þá er Berglind Arna Níelsdóttir komin frá Svíþjóð. Hún var markadrottning Bestu deildarinnar síðast þegar hún spilaði hér á landi en er að skríða saman eftir erfið meiðsli. Þá ætti Ólöf Sigríður Kristinsdóttir að geta lagt sín lóð á vogarskálarnar í sókninni þegar hún kemur til baka. Breiðablik býr líka svo vel að eiga góða unga leikmenn sem fá núna stærra hlutverk. Þar er helst horft til Lífar Joostdóttur, Edith Kristínar Kristjánsdóttur og svo Hrafnhildar Ásu Halldórsdóttur sem hefur farið mikinn í vetur og gæti orðið ein af stjörnum tímabilsins. Þá virðist hin nítján ára Herdís Halla Guðbjartsdóttir vera markvörður númer eitt hjá meisturunum. Þrátt fyrir mikla blóðtöku virðast Blikar vel í stakk búnir til að viðhalda árangri síðustu ára og halda stöðu sinni á hæsta tindi kvennaboltans. Byrjunarliðið er enn sterkt, ungir og spennandi leikmenn virðast vera tilbúnir að fylla í skörðin sem allar kanónurnar skildu eftir sig og svo er þekkingin og hefðin til staðar í Smáranum. Fyrirfram er Breiðablik liðið sem hin þurfa að vinna. Lykilmaður Ein stærsta ástæðan fyrir því að Breiðablik gæti endurtekið leikinn frá því í fyrra og unnið báða titlana er fyrirliðinn Agla María Albertsdóttir. Flestir hennar félagar framarlega á vellinum hjá Breiðabliki eru farnir og nú er hún komin með aðra leikmenn sér við hlið. Hvað sem þeir gera er alltaf hægt að treysta á að Agla María skili sínu. Hún hefur verið einn allra besti leikmaður landsins í rúman áratug og líklegast verður engin breyting þar á í sumar. View this post on Instagram A post shared by Breiðablik FC (@breidablikfc) 