Sló met Eiðs Smára

Valsmenn höfðu góða ástæðu til að gleðjast í gærkvöld þegar þeir unnu frábæran 3-0 sigur gegn FH í 3. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Um leið var slegið met hjá félaginu.
Frá árinu 1994 og þar til í gærkvöld hafði goðsögnin Eiður Smári Guðjohnsen nefnilega verið yngsti leikmaður sem spilað hefur í treyju Vals. Eiður var fimmtán ára og 250 daga gamall þegar hann mætti inn í Valsliðið í Trópídeildinni, sem byrjunarliðsmaður, og lagði upp mark í fyrsta leik áður en hann skoraði svo í þeim næsta.
Í gærkvöldi lék hinn efnilegi Loki Kristjánsson sínar fyrstu mínútur í efstu deild, þegar hann kom inn á sem varamaður fyrir Adam Ægi Pálsson í uppbótartíma.
Loki var þá aðeins fimmtán ára og 13 daga gamall og bætti því félagsmet Eiðs hjá Val um 237 daga, sem sá yngsti til að spila fyrir Val. Þetta staðfesti íþróttafréttamaðurinn Víðir Sigurðsson, höfundur bókanna Íslensk knattspyrna, á Facebook-síðu sinni.
Loki hefur nú 235 daga til að slá met Eiðs með fyrsta byrjunarliðsleiknum fyrir Val, og 232 daga til að verða yngsti Valsarinn til að skora mark í efstu deild.
Eiður var hins vegar búinn að missa met sín sem yngsti leikmaður í sögu efstu deildar til að spila leik, byrja leik, gefa stoðsendingu og skora í leik, og eru þessi met nú komin öll komin til KR-ingsins Alexanders Rafns Pálmasonar.
Loki Kristjánsson var fyrst valinn í leikmannahóp Vals fyrir leikinn við Þór í fyrstu umferð Bestu deildarinnar á dögunum. Hann þykir fjölhæfur, með sterkan vinstri fót, og hefur verið áberandi í yngri flokkum Vals. Þá fékk hann nýverið tækifæri til að æfa með danska stórliðinu Midtjylland.