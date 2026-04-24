Jasmín Erla Ingvadóttir var hetja Víkings í hennar fyrsta leik með liðinu. Hún skoraði sigurmarkið gegn Stjörnunni í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna en leikið var í Víkinni. Leikurinn endaði með 2-1 sigri Víkings.
„Ég gæti ekki verið betri. Ótrúlega gaman að vera komin í Hamingjuna og byrja svona vel“, sagði Jasmín þegar hún var beðin um að lýsa tilfinningunni að ná í sigur í fyrsta leik og að hafa skorað í fyrsta leik.
Jasmín var ánægð með liðið í kvöld en hvernig náði Víkingur í sigurinn?
„Mér fannst við bara helvíti góðar. Auðvitað var þetta kaflaskipt en við fengum miklu betri færi og mér fannst við geta sett eitt eða tvö í viðbót jafnvel.“
Jasmín skoraði eins og áður sagði og var beðin um að lýsa markinu en hún var grunsamlega ein á fjær stönginni þegar boltinn barst til hennar.
„Ég bara kom mér þokkalega í miðjuna og boltinn barst til mín. Ég er bara glöð yfir því.“
Hvernig sér Jasmín fyrir sér varðandi þetta tímabil? Hversu langt getur Víkingur farið í sumar?
„Við getum bara farið eins langt og við ætlum okkur. Þetta er allt undir okkur komið. Við erum með helvíti gott lið. Við erum öflugar og erum með gæði. Við erum léttar og það er kraftur í okkur. Þannig að ég er spennt fyrir þessu sumri.“
Voru það einhverjir af þessum eiginleikum sem hún lýsir sem heilluðu hana við Víking?
„Algjörlega. Ég vissi það að ef ég ætlaði að fara í eitthvað annað lið á Íslandi þá myndi ég fara til Víkings. Það kom ekki annað til greina.“