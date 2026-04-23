Þór Ak. - Fram 1-0 | Aron Birkir hélt markinu hreinu í vígsluleiknum

Þór Akureyri vann 1-0 sigur gegn Fram í 3. umferð Bestu deildar karla. Sebastian Haugland skoraði eina mark leiksins í upphafi seinni hálfleiks.
Fram fékk fleiri hættuleg færi í þessum leik en það var Þór sem fagnaði sigri, þökk sé Sebastian Haugland sem skoraði með góðu skoti í upphafi seinni hálfleiks.
Aron Birkir Stefánsson átti nokkrar góðar markvörslur til að halda marki Þórs hreinu.
Eftir sigur dagsins hefur Þór safnað sex stigum, eftir sigur gegn Val í fyrstu umferð en tap gegn KR í annarri umferð. Fram þurfti hins vegar að sætta sig við fyrsta tap sumarsins, eftir jafntefli gegn ÍA og sigur gegn Keflavík í fyrstu leikjunum.
