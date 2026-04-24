„Ef hann er ekki með þá fer allt til fjandans" Sindri Sverrisson skrifar 24. apríl 2026 14:46 Albert Brynjar Ingason segir ÍBV þurfa að gera mun betur ætli liðið að halda sér uppi í Bestu deildinni. Sýn Sport „Ef að þeir spila svona í sumar þá fara þeir beint niður," sagði Albert Brynjar Ingason ómyrkur í máli þegar hann ræddi um Eyjamenn, í Stúkunni á Sýn Sport Ísland, eftir 6-2 tap ÍBV gegn KR í Bestu deild karla. Hann segir einn mann ómissandi hjá ÍBV. „Þetta var eins og 4. deildarlið gegn Bestudeildarliði í 32-liða úrslitum í bikarnum. Þetta er ein lélegasta frammistaða sem ég hef séð í mjög langan tíma, hjá liði í þessari deild," sagði Albert í Stúkunni en brot úr þættinum má sjá hér að neðan. Klippa: Stúkan - ÍBV eins og 4. deildarlið „KR-ingar voru mjög flottir og grimmir, tek ekkert af þeim, en það var enginn áhugi hjá Eyjaliðinu. Miðjan var alveg fáránleg, mjög slitin og alltaf pláss fyrir framan öftustu fjóra. Svo eru þeir 4-0 undir í hálfleik og þá kemur Filip Stuparevic inná. Hann haggast ekki. Þetta var ekki að fara að breytast neitt þar," sagði Albert. Hann átti erfitt með að finna eitthvað gott að segja um ÍBV og benti svo á það hve mikilvægur fyrirliðinn Alex Freyr Hilmarsson virtist vera. „Það eina jákvæða sem ég get sagt um Eyjaliðið er að Sesar Örn kom vel inn, með sitt fyrsta mark í efstu deild. Mér fannst hann flottur. En ef Alex Freyr er ekki inni á vellinum hjá Eyjaliðinu þá fer bara allt til fjandans. Þeir voru flottir á móti FH, svo fór hann af velli og þeir fengu strax á sig jöfnunarmark. Þeir voru fínir í upphafi leiks á móti Val, komust yfir, hann fór meiddur af velli og þeir misstu það niður. Svo var hann ekki með í þessum leik," sagði Albert en umræðuna má sjá hér að ofan.