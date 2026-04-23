„Ágætis próf fyrir okkur að fá svona rassskellingu" Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 23. apríl 2026 22:13 „Það er nóg eftir af tímabilinu" Guðmundur Þórlaugarson FH tapaði 3-0 gegn Val í þriðju umferð Bestu deildar karla í kvöld. Liðið fékk öll þrjú mörkin á sig í fyrri hálfleik eftir afar dapra frammistöðu. „Við svona eiginlega skíttöpuðum leiknum í fyrri hálfleik," sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, svekktur eftir 3-0 tap gegn Val. „Við töpum leiknum vegna þess að við réðum ekki við þá varnarlega. Langir boltar og færslur sem gengu frá okkur. Við vorum bara drullu lélegir í fyrri hálfleik og áttum ekkert skilið að fá neitt úr þessum leik þegar þú ert 3-0 undir í hálfleik." Var einhvað sem kom þér á óvart í leik Valsmanna sem mættu af miklum krafti í leikinn? „Það kom mér aðeins meira á óvart í leik okkar í fyrri hálfleik að við skyldum ekki geta ráðið við þessar varnarstöður og þessar skyndisóknir hjá þeim. Hafsentarnir okkar voru í miklu brasi með það að verjast á stóru svæði í fyrri hálfleik og við þurftum að gera breytingar á því í hálfleik. Við höndluðum það mikið betur í seinni hálfleik en við vorum í brjáluðu brasi þegar við stigum hærra á völlinn í fyrri hálfleik, ég held það hafi verið nokkuð augljóst." Næsti leikur liðsins er á útivelli gegn sjóðheitu liði KR. „Það er auðvitað drullu pirrandi að vera bara með eitt stig eftir þrjá leiki en það er nóg eftir. Það verður ágætis próf fyrir okkur sem hóp að fá svona rassskellingu eins og við fengum hérna í fyrri hálfleik og sjá hvernig menn bregðast við því. Við þurfum að hafa trú á okkur sjálfum og koma kjarkaðir inn í næsta leik. Það bíður okkar verðugt verkefni í Vesturbænum á móti KR sem er náttúrulega heitasta lið landsins eins og er. Við þurfum að geta mætt inn í þann leik af alvöru krafti, með alvöru hugarfar og trú á að við getum farið þangað og náð okkur í úrslit," sagði Jói að lokum.