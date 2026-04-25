Draumabyrjun Þróttara en jafnt fyrir vestan

Þróttur vann 2-0 sigur á Njarðvík í 1. umferð Lengjudeildar karla í dag. Bikarmeistarar Vestra og Grindavík skildu jöfn á Ísafirði, 1-1.
Þrótti og Njarðvík er spáð góðu gengi í Lengjudeildinni í sumar en bæði lið komust í umspil um sæti í Bestu deildinni í fyrra.
Staðan í hálfleik var markalaus en á 60. mínútu kom Örn Bragi Hinriksson Þrótti yfir eftir sendingu frá Sigurði Agli Lárussyni. Þrettán mínútum síðar bætti Hlynur Þórhallsson öðru marki við og gulltryggði sigur Þróttara.
Grindavík náði forystunni á Ísafirði þegar Ingi Þór Sigurðsson skoraði á 19. mínútu. Hann skoraði þá með skemmtilegri hælspyrnu eftir sendingu frá Rafael Victor.
Á 58. mínútu jafnaði Sergine Fall metin í 1-1 eftir undirbúnings Gunnars Jónasar Haukssonar og þar við sat.
Upplýsingar um gang mála í leikjunum eru fengnar frá Fótbolta.net.