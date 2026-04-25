Katrín Ásbjörnsdóttir verður í nýju hlutverki í kringum Bestu deild kvenna í fótbolta í sumar. Meiðsli hafa haldið henni frá vellinum síðustu misseri og skórnir komnir upp í hillu. Hún mun nú rýna í leikina á skjám landsmanna.
Katrín var hluti af liði Breiðabliks sem varð Íslandsmeistari í hitteð fyrra en meiddist í lokaleik mótsins. Hnémeiðsli hafa plagað hana síðan og var hún í raun aðeins leikmaður liðsins að nafninu til í fyrra. Hún er hætt að spila en verður nú sérfræðingur Bestu markanna í sumar.
„Ég er náttúrulega á allt öðrum stað núna en ég hef verið síðustu ár. Ég er að taka þetta frá öðrum vinkli núna. Ég er mjög spennt, mér líst mjög vel á liðin og það eru miklar breytingar á liðunum,“ segir Katrín.
Breytingarnar hafa til að mynda orðið töluverðar á fyrrum félögum Katrínar í liði Breiðabliks sem er spáð titilvörn. Þjálfarinn Nik Chamberlain er horfinn á braut sem og margir lykilleikmenn.
„Liðið lítur vel út þó það hafi orðið margar breytingar, á þjálfara og svona. Þetta eru allt góðar breytingar, finnst mér. Ég spái þeim titlinum. Ég held þær muni sannarlega skína í sumar, það er einhver tilfinning sem segir mér það,“ segir Katrín.
Jafnri baráttu er spáð milli liða á við FH, Þróttar, Stjörnunnar og Víkings - auk Vals þar fyrir neðan, sem er spáð sjötta sæti.
Valskonur hafa verið nefndar í sömu andrá og Blikar í titilbaráttu síðustu ár, en á maður að venjast þessum nýja veruleika, að Val sé spáð um miðja deild?
„Þetta er vissulega það. Þetta er leið sem Valur er að fara núna, það er meðvituð ákvörðun hjá félaginu. Þeir eru að skera niður og ætla að byggja upp á yngri leikmönnum. Auðvitað var þetta ekki gott fyrir alla og það voru smá leiðindi,“
„Og maður skilur það þegar öflugum reynslumiklum leikmönnum er hent í burtu og byggja upp annað lið í rauninni. En ég held þetta sé mjög jákvætt fyrir þessa ungu leikmenn sem eru að koma inn. Þær fá þarna platform og traust og vonandi fáum við að sjá sem mest af þessum ungu leikmönnum í sumar,“ segir Katrín.
Nánar er rýnt í komandi tímabil í viðtalinu við Katrínu sem má sjá í heild í spilaranum.
Fyrsti þáttur Bestu markanna er í kvöld þar sem farið verður yfir fyrstu umferð tímabilsins í Bestu deild kvenna.
Bestu mörkin eru klukkan 18:00 á Sýn Sport Ísland 2.