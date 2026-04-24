Íslenski boltinn

Há­vær öskur þjálfaranna heyrðust vel: „Þú sérð það sjálfur!“

Sindri Sverrisson skrifar
Það voru smálæti á hliðarlínunni eftir að brot var dæmt á Þórsara í vítateig Fram.

Þjálfarar í Bestu deildinni gætu þurft að passa sig betur en ella á hvað þeir öskra á nýjum heimavelli Þórs, eins og heyra mátti í Stúkunni á Sýn Sport Ísland í gærkvöld.

Þórsarar fögnuðu frábærum 1-0 sigri gegn Fram í frumraun sinni á nýja vellinum.

Nokkur hiti var í þjálfarateymum liðanna þegar Þórsarar voru ósáttir við að dæmt væri brot á þá í vítateig Framara. Mátti þá heyra ansi hávær öskur þegar fjórði dómari virðist staðfesta að brot hafi verið dæmt.

„Á hvern?!? Þeir klessa saman! Þú sérð það sjálfur!“ heyrðist meðal annars en brot úr Stúkunni má sjá hér að neðan.

Klippa: Stúkan - Læti í þjálfurunum

Albert Brynjar Ingason spurði svo kollega sinn, Halldór Árnason fyrrverandi þjálfara Breiðabliks, hvernig honum hefði fundist það þegar svona öskur væru tekin fyrir í sjónvarpi.

„Ég er svo sjóaður. Þekki vellina eins og hjá KA og svona, þar sem allt heyrist. Þá setti maður upp leikþátt,“ sagði Halldór laufléttur. Alberti og Kjartani Atla Kjartanssyni var einnig skemmt.

„Það er alltaf ein setning þarna sem ég heyrði Sigga Höskulds [þjálfara Þórs] segja 2-3 sinnum: „Djöfull er þetta lélegt!““ sagði Albert léttur en þáttinn í heild má finna í vefsjónvarpi Sýnar og á Sýn+.

Besta deild karla Þór Akureyri Fram Stúkan

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið