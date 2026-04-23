Segir vopnahlé framlengt um þrjár vikur Agnar Már Másson skrifar 23. apríl 2026 22:38 Trump tilkynnti þetta á Truth Social. Getty/Chip Somodevilla Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í kvöld að vopnahlé milli Líbanon og Ísraels yrði framlengt um þrjár vikur. Hann segir Bandaríkjamenn auk þess hafa „algjöra stjórn" á Hormússundi. Trump greindi frá þessu á Truth Social rétt fyrir klukkan 22 að íslenskum tíma. Erindrekar ríkjanna áttu fund í Hvíta húsinu í kvöld. Trump sagði svo á blaðamannafundi í kvöld að til stæði að Joseph Aoun, forseti Líbanon, og Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, myndu heimsækja Hvíta húsið á næstu vikum til að ræða varanlegan frið. Þeir hafa enn ekki brugðist við þessum fregnum. Sjá einnig: Líbanon Þetta er framlenging á brothættu vopnahléi sem hafði þegar tekið gildi 17. apríl og átti að standa yfir til 26. apríl. Fram að því höfðu bardagar geisað milli Ísraela og vígamanna Hezbollah-samtakanna sem starfa í Líbanon, og í raun hafa Hezbollah og Ísraelsmenn haldið áfram að skiptast á skotum þrátt fyrir vopnahléð síðustu vikuna. Hezbollah höfðu ekki fulltrúa á fundinum og hafa ekki brugðist við fregnunum. Ísraelar hafa frá því árásirnar á Íran hófust sótt langt inn í Líbanon og helgað sér það landsvæði sem þeir kalla öryggissvæði. Þrátt fyrir vopnahléið sem staðið hefur yfir síðustu vikuna hafa þeir ekki sagst ætla sér ekki að yfirgefa það land og hafa varað fólkið sem þar bjó áður við því að snúa aftur til síns heima. Á blaðamannafundi í kvöld vék Trump einnig að átökum við Íran um Hormússund, sem Bandaríkjamenn hafa lokað. Kvað hann Bandaríkin hafa „algjöra stjórn" á sundinu og sagði að það myndi ekki opna á ný fyrr en Íranir semji. Trump sagði fyrr í dag að öll írönsk skip sem ættu leið um sundið yrðu skotin niður. Hann bætti í kvöld við að hann vildi ekki að Íranir græddu hundruð milljóna dala á meðan á vopnahléinu stæði. Ísrael Líbanon Donald Trump Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Tengdar fréttir Brothætt vopnahlé í Líbanon hefur tekið gildi Donald Trump Bandaríkjaforseti segist bjartsýnn á að samningar náist milli stjórnvalda í Líbanon og Ísrael á næstu dögum en í gær tilkynnti hann um tíu daga vopnahlé á svæðinu sem gekk í gildi í gærkvöldi. 17. apríl 2026 07:49