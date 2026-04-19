Klukkan tifar og enn langt í land

Ekki hefur verið boðað opinberlega til fundar í friðarviðræðum Bandaríkjanna og Íran nú þegar um þrír dagar eru eftir af tveggja vikna vopnahléi ríkjanna. Forseti íranska þingsins segir viðræður um að binda enda á stríðið hafa „miðað áfram“ en ríkin séu „langt frá lokaviðræðum.“
BBC greinir frá þessu en Mohammad Bagher Ghalibaf sem er jafnframt helsti samningamaður Írans ítrekaði að ríkið stjórnaði Hormússundi. Hann hefur sagt að það séu „einungis“ eitt eða tvö atriði sem ósætti er um, án þess að tilgreina það nánar. Meðal annars hefur verið deilt um auðgun úrans.
Írans á Lyse Doucet, fréttamaður BBC í Íran, segir fá merki um að friðarsamkomulag sé í vinnslu og ekki hafi verið tekin ákvörðun um að framlengja núgildandi samkomulag um vopnahlé.
Íran lokaði Hormússundi í gær og var greint frá því að skotið hefði verið á skip í sundinu. Bandaríkjaher heldur hafnbanni sínu til streitu og hefur stöðvað eða snúið við skipum sem sigla til eða frá strönd Írans. Bandaríkjaforseti hefur sagt að aðgerðin haldi áfram þar til friðarsamkomulag næst.
Írönsk yfirvöld segja hafnbannið brot á vopnahléssamkomulagi við Bandaríkin og ástæðuna fyrir því að Hormússundi var skyndilega lokað í gær, innan við sólarhring eftir að stjórnvöld í Teheran gáfu út að því yrði haldið opnu á meðan vopnahlé væri í gildi. Það rennur að óbreyttu út miðvikudaginn 22. apríl. Ein helsta forsenda samkomulagsins af hálfu Bandaríkjanna var að Hormússund yrði opið fyrir skipaumferð.
Vopnahlé Ísraels og Líbanon er í gildi til 26. apríl en Íran, Bandaríkin og Ísrael eru ósammála um það hvort fyrra vopnahléið nái einnig til árása Ísraelshers á Líbanon. Íran taldi svo vera og sagði stöðvun árása Ísraels þar forsendu fyrir friðarviðræðum heima fyrir.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði við fjölmiðla í gær að stjórnvöld hefðu átt „mjög góð samtöl“ við Íran en hann myndi ekki láta Íran „kúga“ Bandaríkin með lokun Hormússunds. Bandaríkjastjórn bindur vonir við að hafnbann sitt setji efnahaglegan þrýsting á stjórnvöld í Íran og takmarki sölu á olíuútflutningi þess.
Bandaríkjaher sagðist í gær hafa snúið við 23 skipum nærri Hormússundi frá því að aðgerðirnar hófust fyrir um viku. „Hafnbannið hefur fullkomlega stöðvað vöruflutninga sjóleiðina til og frá Íran,“ sagði í samfélagsmiðlafærslu Centcom, aðgerðarstjórnar Bandaríkjahers. Á sama tíma hefur BBC séð minnst fjögur skip komast hjá hafnbanninu á leið sinni frá írönskum höfnum.
Tveir hermenn hafa fallið í suðurhluta Líbanon eftir að vopnahlé tók þar gildi, að sögn ísraelska hersins. Einn hafi farist í sprengingu við hreinsun bygginga á föstudag og annar í ótilgreindu atviki þar sem níu aðrir voru fluttir á sjúkrahús. Staðarmiðlar segja að hermenn hafi ekið á jarðsprengju og rannsakað sé hvort henni hafi verið komið fyrir eftir tilkomu vopnahlésins.
Þá féll franskur friðargæsluliði sem starfaði með bráðabirgðasveit Sameinuðu þjóðanna í Líbanon í árás sem Macron Frakklandsforseti kenndi Hezbollah um. Hópurinn hefur neitað ábyrgð.
Um fimmtungur af olíuframleiðslu heimsins og fljótandi gasi er jafnan flutt í gegnum Hormússund sem er staðsett fyrir sunnan Íran en það hefur meira og minna verið lokað frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar.
Hefur þetta haft mikil áhrif á alþjóðahagkerfið og olíuverð en einnig er stór hluti hráefna í áburðarframleiðslu fluttur um svæðið. Hafa hjálparstofnanir því varað við hættunni á alvarlegum fæðuskorti.
Bandaríkjaforseti varar stjórnvöld í Íran við því að reyna að „kúga“ Bandaríkin með því að hætta við opnun Hormússunds. Yfirvöld í Teheran tilkynntu í gær að sundið yrði opið fyrir skipaumferð á meðan tímabundið vopnahlé Íran og Bandaríkjanna væri í gildi.
Tveir bátar Íranska byltingarvarðarins hafa skotið á olíuflutningaskip á Hormússundi, að sögn Sjóviðskiptastofnunar Bretlands (UKMTO). Átti atvikið sér stað tuttugu sjómílur norðaustur af Óman. Olíuflutningaskipið og áhöfnin eru sögð heil á húfi.
Íranir hafa lokað Hormússundi á ný eftir að Bandaríkjaforseti neitaði að aflétta herkví á landið. Í kjölfar þess að opnað var fyrir umferð um Hormússund í gær ræddi Bandaríkjaforseti við fjölda blaðamanna og staðhæfði að Íranir hefðu samþykkt að gefa upp úranauðgunina sína. Orðin fóru illa í íranska ráðamenn sem saka forsetann um lygar.
Olíuverð féll í dag eftir að stjórnvöld í Íran fullyrtu að Hormússundi yrði haldið opnu á meðan vopnahlé er í gildi. Sundið hefur formlega verið opnað fyrir umferð að sögn Bandaríkjaforseta og utanríkisráðherra Írans. Frakkland og Bretland hyggjast leiða alþjóðlega aðgerð sem miðar að því að halda sundinu opnu.