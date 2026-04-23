Sjávarútvegsstjórinn segir ESB opið fyrir undan­þágum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Costas Kadis er hrifinn af því sem hann hefur séð á Íslandi. Vísir/Sigurjón

Costas Kadis sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins segir sambandið opið fyrir því að veita Íslandi undanþágur í sjávarútvegsmálum í aðildarviðræðum. Það sé „klárlega svigrúm“ í málaflokknum.

Financial Times fjallar um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna og ræddi við sjávarútvegsstjórann sem kom til Íslands í síðustu viku og fundaði með Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra.

Kadis var spurður hvort Evrópusambandið væri opið fyrir því að veita Íslandi undanþágur í sjávarútvegsmálum.

„Já. Það verður hluti af viðræðunum,“ sagði hann.

„Við getum fundið lausnir á ágreiningsefnunum eins og til dæmis skiptingu á sameiginlegum fiskistofnum.“

„Ísland og Evrópusambandið eru að þétta böndin [í] ljósi nýlegrar þróunar á alþjóðavettvangi,“ segir Costas Kadis sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Evrópusambandið Sjávarútvegur

