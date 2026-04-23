Costas Kadis sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins segir sambandið opið fyrir því að veita Íslandi undanþágur í sjávarútvegsmálum í aðildarviðræðum. Það sé „klárlega svigrúm“ í málaflokknum.
Financial Times fjallar um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna og ræddi við sjávarútvegsstjórann sem kom til Íslands í síðustu viku og fundaði með Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra.
Kadis var spurður hvort Evrópusambandið væri opið fyrir því að veita Íslandi undanþágur í sjávarútvegsmálum.
„Já. Það verður hluti af viðræðunum,“ sagði hann.
„Við getum fundið lausnir á ágreiningsefnunum eins og til dæmis skiptingu á sameiginlegum fiskistofnum.“
„Ísland og Evrópusambandið eru að þétta böndin [í] ljósi nýlegrar þróunar á alþjóðavettvangi,“ segir Costas Kadis sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins.