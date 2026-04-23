Tvær farþegalestir skullu saman skammt frá Hillerød á Sjálandi í Danmörku. Fjórir farþegar eru í lífshættu og alls hafa sautján verið fluttir til aðhlynningar á sjúkrahúsi.
Samkvæmt umfjöllun TV2 barst viðbragðsaðilum tilkynning um lestarslys klukkan hálf sjö í morgun að staðartíma. Tvær lestir á leið sinni hvor úr sinni áttinni til Hillerød á norðanverðu Sjálandi höfðu skollið saman við leiðamót.
Öllum farþegum hefur verið komið úr lestunum tveimur en ljóst er af myndum af vettvangi að höggið hefur verið þungt.
Ekkert liggur fyrir mögulegar orsakir slyssins enn sem komið er.