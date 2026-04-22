Verkfræðingar tæknifyrirtækisins Sony hafa þróað vélmenni sem reynst hefur mjög svo gott í borðtennis. Vélmennið, sem kallað er Ace, er svo gott að það getur sigrað atvinnumenn. Gervigreind var notuð til að kenna vélmenninu borðtennis og lærði það með því að spila íþróttina.
Forsvarsmenn Sony segja þetta í fyrsta sinn í svo almennri keppnisíþrótt sem vélmenni sýni svipaða getu og atvinnumenn.
Ace notar níu myndavélar til að fylgjast með kúlunni og greina leið hennar. Þá greinir vélmennið snúning hennar út frá því hvernig myndin á henni hreyfist.
„Það er engin leið til að forrita vélmenni til að spila borðtennis. Þú verður að læra að spila af reynslu,“ sagði Peter Dürr, einn verkfræðinga Sony sem kom að þróun Ace í viðtali við AP fréttaveituna.
Starfsmenn Sony byggðu borðtennisvöll í takt við skilyrði á Ólympíuleikunum og fengu atvinnumenn og aðra til að keppa við Ace og í senn kenna vélmenninu borðtennis. Sumir þeirra segja getu vélmennisins hafa komið þeim á óvart.
Ace keppti við fjóra japanska atvinnumenn í desember og vann alla nema einn.
Hér að neðan má sjá viðtöl við menn sem komu að þróun Ace og inn á milli er myndefni af leikjum Ace við atvinnumennina. Sjá má styttri útgáfu hér neðar.
Michael Spranger, sem leiðir vinnu Sony varðandi gervigreind, segir að einn helsti vandinn varðandi vélmenni í dag sé að þróa þau til að hreyfa sig af miklum hraða. Vélmenni í verksmiðjum hreyfi sig oft mjög hratt en þau eru að framkvæma sömu hreyfingarnar aftur og aftur.
„Með þessari tækni getum við sýnt að hægt er að þjálfa vélmenni til að aðlagast og keppa í umhverfi sem tekur stöðugum breytingum,“ segir Spranger.
Meðal annars segir hann að hægt væri að nota tæknina við framleiðslu og í iðnaði. Þá sé ekki erfitt að ímynda sér að hægt væri að nota svona búnað við hernað.
Eins og bent er á í grein AP sló vélmenni á tveimur fótum heimsmetið í hálfu maraþoni í Kína um síðustu helgi. Hins vegar sé erfitt að þróa vélmenni sem geti átt í samskiptum við og keppt við menn með því að bregðast mjög hratt við breyttum aðstæðum.
Vísindamenn á sviði gervigreindar hafa lengi notað borðspil og íþróttir eins og skák til að marka getu gervigreindar. Markmið framleiðenda vélmenna hefur þó um nokkuð skeið verið að færa vélmennin meira í raunheima, eins og í tilfelli Ace.