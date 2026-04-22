Vuk Oskar Dimitrijevic var á meðal betri leikmanna annarrar umferðar Bestu deildar karla. Hann skoraði tvö í 3-1 sigri Fram á Keflavík og hlaut mikið lof í Stúkunni á Sýn Sport.
Vuk er 25 ára gamall kantmaður og framherji sem stimplaði sig rækilega inn í lið Fram á síðasta ári eftir dræm ár hjá FH þar sem hann náði ekki að sýna sínar bestu hliðar. Vuk skoraði níu mörk í Bestu deildinni í fyrra og það þrátt fyrir að meiðsli hafi sett strik í reikninginn.
Hann byrjar tímabilið í ár af krafti og skoraði tvö mörk gegn Keflavík um síðustu helgi þar sem hann var sífellt ógnandi.
„Hann er auðvitað frábær leikmaður, hann á auðvelt með að fara framhjá mönnum, svífur einhvern veginn framhjá þeim. Svo er hann markaskorari, þetta eru frábærar afgreiðslur,“ segir Halldór Árnason, fyrrverandi þjálfari Breiðabliks, í Stúkunni á Sýn Sport.
„Svo spilar hann þannig stöðu – Fram spilar einhverja útgáfu af 5-3-2 – þar sem hann er einn af tveimur framherjum en lúrir mikið úti vinstra megin og svindlar aðeins. Þeir eiga auðvelt með að koma boltanum á hann og ansi erfitt að eiga við hann,“
„Þetta er virkilega, virkilega góður leikmaður,“ segir Halldór enn fremur.
Líkt og fram kemur að ofan tókst Vuk ekki að standa undir háum væntingum sem gerðar voru til hans í FH milli 2021 og 2024 eftir að hafa sprottið fram á sjónarsviðið með glimrandi frammistöðu með uppeldisfélagi sínu Leikni.
Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, virðist hins vegar hafa hjálpað Vuk að sýna sínar bestu hliðar. Baldur Sigurðsson lék undir stjórn Rúnars á sínum tíma í KR og hrósar bæði Rúnari og Vuk.
„Ég þekki Rúnar mjög vel og hann hefur marga kosti sem þjálfari, en einn hans helsti kostur er að leyfa leikmönnum að njóta sín og blómstra. Hann byggir upp sjálfstraust og hefur sannarlega gert það. Hann er fyrsti þjálfarinn sem nær því með Vuk, við höfum beðið eftir því og hann byrjar þetta tímabil vel,“ segir Baldur í þættinum.
Umræðuna um Vuk má sjá í spilaranum.