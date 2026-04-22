Íslenski boltinn

HK, Grótta, Fylkir og Þróttur á leið í Bestu deildirnar?

Sindri Sverrisson skrifar
Fylkismenn unnu Lengjubikar karla í vor og þykja líklegir til afreka í sumar. Fylkir

Heimir Guðjónsson fer beint upp í Bestu deild karla með sína nýju lærisveina í liði Fylkis og eru Þróttarar líklegastir til að fylgja þeim eftir. HK og Grótta eru hins vegar á leið upp í Bestu deild kvenna.

Þetta mátti lesa upp úr spám fyrirliða, þjálfara og formanna félaganna í Lengjudeildunum sem kynntar voru á sérstökum kynningarfundi í dag.

Lið Fylkis olli miklum vonbrigðum í Lengjudeild karla í fyrra en er aftur spáð efsta sætinu í ár og þar með öruggu sæti í Bestu deildinni, eftir að hafa til að mynda unnið Lengjubikarinn í vor.

Liðin í 2.-5. sæti munu fara í umspil um hitt lausa sætið í Bestu deildinni og er því spáð að Þróttur, Njarðvík, Afturelding og HK verði í þeim sætum.

Bikarmeisturum Vestra, sem leika í undankeppni Evrópudeildarinnar í sumar, er hins vegar aðeins spáð 6. sæti og þá er Ægi og Völsungi spáð falli.

Spáin fyrir Lengjudeild karla 2026.

Í Lengjudeild kvenna voru HK-konur afar nálægt því að komast upp á síðustu leiktíð og er því nú spáð að liðið endi á toppnum í ár. Gróttukonum er spáð 2. sæti og þar með einnig sæti í Bestu deildinni.

Keflavík og KR koma næst á eftir í spánni.

Liðunum sem féllu úr Bestu deildinni í fyrra er hins vegar ekki spáð góðu gengi en FHL er sett í 6. sæti og Tindastóll aðeins í 8. sæti. Selfossi og Völsungi er spáð falli.

Spáin fyrir Lengjudeild kvenna 2026.
