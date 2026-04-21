Ein af hinstu óskum Frans páfa enn óuppfyllt Freyja Þórisdóttir skrifar 21. apríl 2026 15:53 Jorge Mario Bergoglio fæddist ítölskum innflytjendum í Búenos Aíres höfuðborg Argentínu 17. desember 1936. Hann var kjörinn páfi kaþólsku kirkjunnar og biskup Rómar þann 13. mars árið 2013 og tók sér þá nafnið Francis. Getty Það er í dag liðið eitt ár síðan Frans páfi lést en ein af hans hinstu óskum er enn óuppfyllt. Hann óskaði þess að páfabílnum, stundum þekktum sem „the Popemobile“, yrði breytt í færanlega heilsugæslustöð fyrir börn og hann sendur til stríðshrjáðs Gasasvæðisins. Bíllinn stendur í dag óhreyfður fyrir utan ísbúð á Vesturbakkanum. „Það var einlæg ósk hins heilaga föður að geta gert eitthvað fyrir börnin á Gasa,“ segir Anders Arborelius, kardínáli frá Svíþjóð, náinn trúnaðarvinur hins látna páfa og að þetta sé tákn vonar. Þetta kemur fram í frétt sem breski fjölmiðillinn BBC birti í dag. Gæti meðhöndlað á annan tug barna á dag Þar er einnig sagt frá því að hinn þekkti páfabíll, sem páfinn veifaði úr til þúsunda palestínskra kristinna manna í ferð sinni til Landsins helga árið 2014, hafi síðan verið til sýnis fyrir utan ísbúð í eigu kirkjunnar í Betlehem á hernumda Vesturbakkanum. „Í nóvember síðastliðnum var mér sýndur nýuppgerður bíllinn, búinn til áfallahjálpar og bólusetninga, og mér sagt að hann gæti meðhöndlað allt að 200 börn á dag. Í dag stendur hann þó enn í glerkassa á sama stað,“ skrifar Yolande Knell blaðamaður BBC. Bíllinn stendur enn óhreyfður í glerkassanum sínum.Getty Staðbundin deild alþjóðlegu kaþólsku hjálparsamtakanna Caritas sá um vinnuna við páfabílinn fyrir verkefnið „Vonarfarartækið“ og ætlaði að senda farartækið til Gasa. Í desember var það síðan sett á lista yfir 37 erlend frjáls félagasamtök sem ísraelsk yfirvöld skipuðu að hætta starfsemi. Varðandi Vonarfarartækið sagði talsmaður Caritas á staðnum við BBC að samtökin væru „í viðræðum við yfirvöld“ og að leyfi fyrir breytta páfabílnum væri í vinnslu í gegnum kirkjuna. Frans var ötull talsmaður þess að dauðarefsingar yrðu aflagðar, jók sýnileika kvenna innan kaþólsku kirkjunnar og hvatti fulltrúa hennar til að sýna hinsegin fólki virðingu.Getty Í yfirlýsingu sagði Cogat, varnarmálastofnun Ísraels sem stjórnar landamærastöðvunum til Gaza, að hún hefði séð um að tvær færanlegar heilsugæslustöðvar yrðu sendar af latneska patríarkadæminu í febrúar og væri „ekki kunnugt um neina beiðni um að koma með fleiri farartæki inn á svæðið.“ Þar var bætt við „ef formleg beiðni verði lögð fram í gegnum viðurkenndar leiðir, verði hún skoðuð í samræmi við það“. Hefur ekkert með stjórnmál að gera Tveggja ára átök á Gaza hafa veikt heilbrigðiskerfi Gaza verulega. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er aðeins helmingur allra sjúkrahúsa starfhæfur að hluta og sérhæfð læknisþjónusta er að mestu ófáanleg. Frá því að vopnahlé tók gildi í október hefur gengið hægt að gera við skemmdar heilbrigðisstofnanir og auka lækningabirgðir og þjónustu. WHO segir að um 18.500 manns, þar af 4.000 börn, séu á biðlistum eftir flutningi á sjúkrahús, í mörgum tilfellum vegna lífsnauðsynlegrar meðferðar. Arborelius kardínáli vonast til þess að leyfi verði brátt veitt fyrir því að breytti páfabíllinn fari inn á Gaza. „Þetta er eingöngu mannúðaraðgerð, hún hefur ekkert með stjórnmál að gera,“ segir hann og bætir við að það hafi verið ósk hins látna páfa „að skapa góð samskipti milli allra þjóða, allra trúarbragða, og sérstaklega í þágu barna sem búa við mjög, mjög erfiðar aðstæður“. Blessaði fólk á torginu daginn fyrir andlátið Frans páfi, fæddur sem Jorge Mario Bergoglio, var 88 ára að aldri þegar hann lést en hann fékk heilablóðfall sem leiddi til þess að hann fór í hjartastopp. Hann hafði lengi verið heilsuveill vegna alvarlegra veikinda í lungum og hafði stuttu fyrir andlát sitt varið þrjátíu og átta dögum á spítala vegna lungnabólgu í báðum lungum. Degi fyrir andlátið eða á sjálfan páskadag blessaði hann margmennið sem saman hafði komið á Péturstorgi til að fagna upprisunni. Hann hélt ekki messu af svölunum líkt og hefð er fyrir vegna veikinda heldur gerði það Angelo Comastri kardínáli í hans stað. Kardínálar kaþólsku kirkjunnar kusu sér nýjan páfa í byrjun maí en hann er sá 267. í röðinni. Bandaríkjamaðurinn Robert Francis Prevost varð fyrir valinu og valdi sér páfanafnið Leó. Hann er fjórtándi páfinn til að kjósa sér það nafn, og gengur því undir nafninu Leó fjórtándi. 