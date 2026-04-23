Besta-spá kvenna 2026: Sjónarmunur á sterkum liðum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. apríl 2026 10:02 Þróttur og Víkingur vonast væntanlega til að blanda sér í toppbaráttu Bestu deildar kvenna í sumar. vísir/diego Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir því að Valur, Þróttur, Víkingur og Þór/KA verði í baráttunni um miðja Bestu deild kvenna í sumar. Venju samkvæmt spáir íþróttadeild Vísis og Sýnar fyrir um gengi liðanna í Bestu deild kvenna fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst á morgun, föstudaginn 24. apríl, með tveimur leikjum. Íslandsmeistarar Breiðabliks taka á móti Þrótti og Víkingur fær Stjörnuna í heimsókn. 7. Valur: Breytt landslag Berglind Rós Ágústsdóttir, fyrirliði Vals, býr sig undir að lyfta bikarnum eftir sigur á Víkingi í úrslitum Reykjavíkurmótsins.vísir/óskaró Eftir að hafa endað í öðru af tveimur efstu sætum efstu deildar sex ár í röð og unnið fjóra Íslandsmeistaratitla og tvo bikarmeistaratitla í stjórnartíð Péturs Péturssonar endaði Valur í 6. sæti Bestu deildarinnar í fyrra. Kristján Guðmundsson og Matthías Guðmundsson tóku við Val fyrir síðasta tímabil en í byrjun ágúst steig sá fyrrnefndi frá borði. Matthías er nú á leið inn í sitt fyrsta tímabil einn með Valsliðið sem hefur tekið talsverðum breytingum frá því í fyrra. Stórir karakterar og reynslumiklir leikmenn eru horfnir á braut. Má þar meðal annars nefna Fanndísi Friðriksdóttur, Elísu Viðarsdóttur, Örnu Sif Ásgrímsdóttur, Natöshu Anasi og Jasmín Erlu Ingadóttur. Þá eru Guðrún Elísabet Björgvinsdóttir og Anna Rakel Pétursdóttir barnshafandi og hin bráðefnilega Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir fór til Hollands. grafík/gunnar tumi Talsverð og augljós stefnubreyting hefur verið hjá Val og nú á að treysta á ungviðið. Valur hefur aðallega sótt yngri leikmenn fyrir þetta tímabil, meðal annars Sonju Björgu Sigurðardóttur og Kimberley Dóru Hjálmarsdóttur frá Þór/KA, Margréti Brynju Kristinsdóttur frá FH og nú síðast Helgu Rut Einarsdóttur, fyrirliða U-19 ára landsliðsins, frá Breiðabliki. Þá er Ísabella Sara Tryggvadóttir komin aftur til Vals eftir stutt stopp í atvinnumennsku. Mikið mun mæða á henni í sumar en hún þarf að vera prímusmótorinn í sóknarleik Vals. grafík/gunnar tumi Mikil reynsla er í miðvarðaparinu Málfríði Örnu Eiríksdóttur og Lillý Rut Hlynsdóttur sem og Berglindi Rós Magnúsdóttur á miðjunni. Þær verða að leiða ungt Valslið áfram á þessu tímabili sem gæti orðið krefjandi á Hlíðarenda. Tinna Brá Magnúsdóttir er svo á sínu öðru tímabili í marki Vals. Eftir mikið blómaskeið undir stjórn Péturs hefur landslagið breyst ansi mikið hjá Val á skömmum tíma. Liðið hefur tekið skref aftur á bak og vonast væntanlega til að taka tvö skref fram á við. Það gæti þó tekið tíma og spurning hversu mikil þolinmæðin verður á Hlíðarenda ef gengið verður ekki betra en í fyrra. Önnur lið hafa styrkt sig og Valskvenna gæti beðið barátta um að vera meðal sex efstu liðanna fyrir skiptingu. Fyrir ekki svo löngu hefði verið óhugsandi að segja það um Val. Lykilmaður Berglind Rós kemur úr ógnarsterkum 1995-árgangi hjá Val. Eftir góð ár hjá Fylki lék hún í Svíþjóð og á Spáni áður en hún sneri aftur til Vals 2023. Berglind varð Íslandsmeistari með Val það ár og bikarmeistari 2024. Hún er núna allt í einu orðin aldursforseti liðsins, þrátt fyrir að vera aðeins þrítug, og vægi hennar í ungu Valsliði er gríðarlega mikið. View this post on Instagram A post shared by Valur FC (@valurfc) 6. sæti Þróttur: Næsta skrefið Álfhildur Rósa Kjartansdóttir var gerð að fyrirliða Þróttar þegar hún var aðeins átján ára.vísir/diego Þróttur er heldur betur kominn á kortið í kvennaboltanum eftir árangur síðustu ára. Síðan Þróttarar komust upp í efstu deild 2020 hafa þeir alltaf endað í efstu fimm sætunum og komust í bikarúrslit 2021. Í fyrra jafnaði Þróttur sinn besta árangur í efstu deild þegar liðið endaði í 3. sæti. Þróttarar fengu jafn mörg stig og FH-ingar (48) sem voru í 2. sæti og voru því aðeins markatölu frá því að ná Evrópusæti. Eftir síðasta tímabil lét Ólafur Kristjánsson af störfum hjá Þrótti og gerðist aðstoðarþjálfari kvennalandsliðsins. Enginn aukvisi var ráðinn í hans stað; Jóhann Kristinn Gunnarsson sem býr yfir mikilli reynslu úr efstu deild kvenna og gerði Þór/KA að Íslandsmeisturum 2012. Hans bíður það verkefni að halda áfram að byggja ofan á árangur síðustu ára hjá Þrótti. grafík/gunnar tumi Þróttur missti heldur betur stóran spón úr aski sínum þegar bandaríski miðjumaðurinn Katie Cousins fór til Damaiense í Portúgal. Hún hefur verið einn besti leikmaður Bestu deildarinnar undanfarin ár og skarð hennar verður vandfyllt. Þá er framherjinn Freyja Karin Þorvarðardóttir enn að jafna sig eftir að hafa slitið krossband í hné um mitt síðasta tímabil. Þróttarar sóttu þrjá leikmenn frá FHL, meðal annars Björgu Gunnlaugsdóttur sem miklar vonir eru bundnar við. Kristrún Ýr Holm, fyrirliði Keflavíkur, er einnig komin í Laugardalinn sem og bandaríski miðjumaðurinn Maddie Ditta. grafík/gunnar tumi Kjarninn í liði Þróttar er afar þéttur og liðið vel samstillt. Þróttarar geta teflt fram sömu vörn og í fyrra og Mollee Swift er áfram í markinu. Mikið mun mæða á Kaylu Rollins í framlínunni en Þróttarar vonast til að hún haldi uppteknum hætti frá því eftir skiptingu í fyrra. Hún skoraði þá fjögur mörk í fimm leikjum eftir að hafa aðeins skorað eitt mark í átta leikjum fyrir skiptingu. Þróttarar hljóta að vera vongóðir eftir gott gengi undanfarin ár og vilja eflaust blanda sér í titilbaráttuna í sumar. En liðin sem spáð er að verði í efri helmingi eru mjög jöfn og lítið sem skilur þau að. Þróttur er með öfluga liðsheild en það er spurning hvort liðið hefði ekki þurft að styrkja sig aðeins meira, sérstaklega fram á við, til að taka næsta skref og gera alvöru atlögu að Íslandsmeistaratitlinum. Lykilmaður Álfhildur Rósa Kjartansdóttir er hjartað og sálin í liði Þróttar og hefur verið fyrirliði liðsins síðan hún varð fjárráða. Álfhildur er gríðarlega mikilvæg á miðsvæðinu og bindur Þróttaraliðið saman. Hún hefur aðeins misst af þremur deildarleikjum undanfarin þrjú tímabil og er einn allra áreiðanlegasti leikmaður Bestu deildarinnar. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnufélagið Þróttur (@throttur) 5. Víkingur: Árangur áfram, ekkert stopp Víkingar fagna marki Bergdísar Sveinsdóttur í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins.vísir/óskaró Síðustu ár hafa verið gjöful í Víkinni, ekki bara hjá karlaliði félagsins heldur einnig kvennaliðinu. Sumarið 2023 varð Víkingur fyrsta B-deildarliðið til að verða bikarmeistari og vann einnig Lengjudeildina. Tímabilið 2024 enduðu Víkingar svo í 3. sæti Bestu deildarinnar. Talsverðar væntingar voru gerðar til Víkings fyrir síðasta tímabil en framan af því gekk allt á afturfótunum. Víkingur vann aðeins tvo af fyrstu tíu deildarleikjum sínum og eftir 4-1 tap fyrir Þór/KA var John Andrews sagt upp störfum. grafík/gunnar tumi Einar Guðnason var í kjölfarið ráðinn þjálfari Víkings. Hann var ekki lengi að snúa gengi liðsins við og Víkingar unnu síðustu fimm leiki sína fyrir skiptingu. Eftir hana sótti Víkingur aðeins fjögur stig og 5. sætið var niðurstaðan sem var vel ásættanlegt miðað við gengið fyrri hluta tímabilsins. Síðasta haust samdi framherjinn Linda Líf Boama við Kristianstad í Svíþjóð og Gígja Valgerður Harðardóttir yfirgaf Víking eftir góða þjónustu síðustu ár. Þá er Shaina Ashouri, sem skoraði níu mörk í tólf deildarleikjum í fyrra, barnshafandi auk þess að vera með slitið krossband í hné. grafík/gunnar tumi Víkingar sóttu Jasmín Erlu Ingadóttur sem verður væntanlega í stóru hlutverki í sóknarleiknum ásamt Bergdísi Sveinsdóttur og Freyju Stefánsdóttur. Helena Ósk Hálfdanardóttir kom frá Val, líkt og Jasmín, og hin bandaríska Grace McClellan var fengin til að verja mark Víkings í sumar. Hin efnilega Elísa Birta Káradóttir kom svo frá HK. Víkingar komust í úrslit Lengjubikarsins og markmið liðsins hlýtur að vera að gera betur í Bestu deildinni en í fyrra. Hópurinn er sterkur og ungir lykilmenn liðsins eru komnir með talsverða reynslu. Aðeins efstu tvö lið Bestu deildarinnar, Breiðablik og FH, skoruðu meira en Víkingur í fyrra en berja þarf í brestina í varnarleiknum. Víkingar fengu 49 mörk á sig og héldu aðeins þrisvar sinnum hreinu í 23 leikjum í Bestu deildinni. Ef vörnin eflist og sóknin verður jafn beitt og hún var lengst af síðasta tímabils gæti sumarið orðið ansi gott í Víkinni. Lykilmaður Bergdís hefur átt stóran þátt í uppgangi Víkings undanfarin ár og er að hefja sitt fimmta tímabil í meistaraflokki þrátt fyrir að hún fagni tvítugsafmæli sínu ekki fyrr en í næsta mánuði. Bergdís var markahæsti leikmaður Víkings í Bestu deildinni í fyrra með tíu mörk og vonast væntanlega til að gera enn betur í þeim efnum í sumar. Bergdís hefur leikið yfir fimmtíu leiki fyrir yngri landslið Íslands og á sannarlega framtíðina fyrir sér. View this post on Instagram A post shared by Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) 4. sæti Þór/KA: Væntingar eftir vonbrigði Hulda Ósk Jónsdóttir hefur leikið með Þór/KA síðan 2016.vísir/ernir Þór/KA lenti í 4. sæti Bestu deildarinnar 2024 en síðasta tímabil var vonbrigði fyrir norðan. Liðið var í neðri helmingnum eftir skiptingu og endaði í 7. sæti. Eftir tímabilið hætti Jóhann Kristinn Gunnarsson sem þjálfari Þórs/KA og færði sig í höfuðborgina þar sem hann þjálfar Þrótt. Við starfi hans fyrir norðan tók Aðalsteinn Jóhann Friðriksson sem náði góðum árangri með karla- og kvennalið Völsungs. Þór/KA hefur látið til sín taka á félagaskiptamarkaðnum í vetur. Þar ber hæst endurkoma Örnu Sifjar Ásgrímsdóttur norður. Hún hefur lítið sem ekkert spilað undanfarin tvö ár vegna alvarlegra hnémeiðsla og barneigna en er nú komin aftur á heimaslóðir. grafík/gunnar tumi Þór/KA krækti einnig í hinar bráðefnilegu Elísu Bríeti Björnsdóttur og Birgittu Rún Finnbogadóttur frá Tindastóli. Þessar Skagastrandarstelpur voru afar eftirsóttar enda í hópi bestu ungu leikmanna landsins. María Dögg Jóhannesdóttir kom einnig frá Tindastóli og eykur breiddina í leikmannahópi Þórs/KA. Þá fékk Akureyrarliðið tvo bandaríska leikmenn; markvörðinn Allie Augur og framherjann Erin Flurey. Þeirri síðarnefndu er ætlað að fylla skarð landsliðskonunnar Söndru Maríu Jessen sem yfirgaf Þór/KA um mitt síðasta tímabil. Hún var með sóknarleik liðsins á sínum herðum og var bæði markahæst og valin besti leikmaður Bestu deildarinnar 2024. grafík/gunnar tumi Fyrir hjá Þór/KA eru einnig traustir og góðir liðsmenn sem búa yfir mikilli reynslu. Þá verður hlutverk hinnar gríðarlega efnilegu Bríetar Fjólu Bjarnadóttur eflaust enn stærra í sumar. Þór/KA hefur sterka stöðu í íslenskum kvennafótbolta; leikið samfleytt í efstu deild frá 2006 og unnið tvo Íslandsmeistaratitla. Gengið var ekki gott í fyrra en eftir góða styrkingu í vetur, sem bætist ofan á nokkuð sterkan grunn, gætu bjartari tímar verið framundan fyrir norðan. Lykilmaður Varnarleikurinn var ekki góður hjá Þór/KA í fyrra en liðið fékk á sig 44 mörk í Bestu deildinni. Til að laga það er Arna Sif mætt aftur í höfuðstað Norðurlands. Hún lék síðast með Þór/KA 2021 en fyrsta tímabil hennar með liðinu í efstu deild var 2007 þegar hún var á fimmtánda ári. Arna Sif hefur átt farsælan feril, hefur reynslu úr atvinnumennsku og með landsliðinu, og ef hún nær fyrri styrk verður hún sannkallaður leikbreytir fyrir Þór/KA. Arna Sif er mikill leiðtogi, sterkur varnarmaður og leggur alltaf nokkur mörk í púkkið. Besta deild kvenna Valur Þróttur Reykjavík Víkingur Reykjavík Þór Akureyri KA Tengdar fréttir Besta spá kvenna 2026: Baráttan á botninum Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir því að Fram, Grindavík/Njarðvík og ÍBV verði í fallbaráttunni í Bestu deildar kvenna í sumar. 22. apríl 2026 10:00 