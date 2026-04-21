Sjálfstæðisflokkur langstærstur í Bestu deild kvenna Valur Páll Eiríksson skrifar 21. apríl 2026 12:54 Sjálfstæðisflokkurinn fær 39 prósent fylgi á meðal leikmanna Bestu deildar kvenna sem svöruðu leikmannakönnun. Samfylking er næst á eftir með minna en helming þess fylgis. Vísir/Samsett Sjálfstæðisflokkur fær lang flest atkvæði í komandi sveitarstjórnarkosningum á meðal leikmanna í Bestu deild kvenna ef marka má leikmannakönnun ÍTF á meðal leikmanna. Líkt og fyrir spá í Bestu deild karla á dögunum voru leikmenn í kvennadeildinni spurðir um pólitíkina. 65 prósent leikmanna í Bestu deild kvenna eru andvígir inngöngu í Evrópusambandið en 35 prósent styðja inngönguna. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar karlamegin voru 76 prósent andvígir. 65 prósent leikmanna Bestu deildar kvenna eru andvígir inngöngu í Evrópusambandið.ÍTF Aðspurðar um komandi sveitarstjórnarkosningar kveðast 39 prósent leikmanna hyggjast kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Næst á eftir kemur Samfylking með 18 prósent en samanlagt fá stjórnarflokkarnir þrír á Alþingi 33 prósent. Viðreisn fær 13 prósent, Miðflokkur átta prósent, Framsókn sex og Flokkur fólksins tvö prósent. 13 prósent segjast kjósa annan flokk eða neita að taka afstöðu. Sjálfstæðisflokkurinn fær besta kosningu í komandi sveitarstjórnarkosningum á meðal leikmanna í Bestu deild kvenna.ÍTF Agla María Albertsdóttir úr Breiðabliki er talin verða besti leikmaður deildarinnar í sumar en Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir var aðeins einu atkvæði á eftir henni í öðru sæti. Hrafnhildur Ása var þá talin verða markahæst í sumar. Elísa Viðarsdóttir er sögð mesti tuðarinn í deildinni, rétt á undan Emmu Steinsen úr Víkingi. Liðsfélagi Emmu, Bergdís Sveinsdóttir í liði Víkings er þá talin skemmtilegust innan og utan vallar. Óskar Smári, þjálfari Stjörnunnar, er sá þjálfari sem flestir leikmenn vilja starfa fyrir og talið er að Natasha Anasi, nýr leikmaður Grindavíkur/Njarðvíkur verði kaup tímabilsins. Niðurstaða leikmannakönnunar: Besti leikmaðurinn í sumar: Agla María Albertsdóttir (Breiðablik) Markahæst í sumar: Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir (Breiðablik) Mesti tuðarinn: Elísa Viðarsdóttir (Breiðablik) Skemmtilegust innan vallar og utan: Bergdís Sveinsdóttir (Víkingur) Bestu kaupin: Natasha Anasi (Grindavík/Njarðvík) Hvaða annan þjálfara vilt þú: Óskar Smári Haraldsson (Stjarnan) Hvaða landsliðskonu viltu í þitt lið: Glódís Perla Viggósdóttir