Enski boltinn

West Ham felldi Wolves

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Barátta í vítateig Crystal Palace. getty/Jordan Pettitt

West Ham United fékk stig í botnbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar þegar liðið gerði markalaust jafntefli við Crystal Palace á Selhurst Park í kvöld. Úrslit leiksins þýða að Wolves er fallið eftir átta ár í ensku úrvalsdeildinni.

West Ham er nú með 33 stig í 17. sæti deildarinnar, tveimur stigum á undan Tottenham sem er í 18. sætinu. Bæði lið eiga eftir að spila fimm leiki í ensku úrvalsdeildinni.

Eftir jafnteflið í kvöld á Wolves ekki lengur möguleika á að bjarga sér og ljóst er að liðið leikur í B-deildinni á næsta tímabili.

Palace, sem hefur verið á fínu skriði að undanförnu, er í 13. sæti með 43 stig.

Fátt var um opin færi í leik kvöldsins. Ismaïla Sarr, leikmaður Palace, skoraði á 83. mínútu en markið var dæmt af vegna þess að Jean-Philippe Mateta handlék boltann.

Í fyrri hálfleik átti Brennan Johnson skot rétt framhjá marki West Ham og Dean Henderson varði vel frá Konstantinos Mavropanos. Aftur á móti skaut Tyrick Mitchell framhjá úr ágætis færi og Jaydee Canvot bjargaði á línu frá Taty Castellanos, framherja West Ham.

Þetta er í fyrsta sinn í 55 ár sem Palace og West Ham gera markalaust jafntefli.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið