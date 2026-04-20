Rosenior finnur fyrir hundrað prósent stuðningi

Þrátt fyrir að Chelsea hafi tapað fjórum deildarleikjum í röð án þess að skora finnur knattspyrnustjórinn Liam Rosenior fyrir fullum stuðningi frá eigendum félagsins.
Chelsea tapaði 0-1 fyrir Manchester United á laugardagskvöldið og er nú sjö stigum frá 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar sem gefur þátttökurétt í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili.
Sæti Roseniors þykir heitt en hann segir að eigendur Chelsea styðji hann.
„Hundrað prósent. Þeir hafa sýnt mér stuðning í okkar daglegu samtölum þar sem íþróttastjórarnir hafa verið með. Stuðningur þeirra við mig og liðið hefur verið magnaður. Við treystum á þá. Við þurfum að vinna fótboltaleiki núna,“ sagði Rosenior.
Í síðustu viku sagði einn af eigendum Chelsea, Behdad Eghbali, að hann hefði trú á því að Rosenior gæti verið farsæll í starfi hjá Chelsea en fótbolti væri úrslitabransi. Eghbali sagði jafnframt að Chelsea gæti keypt eldri og reyndari leikmenn næsta sumar en leikmannahópur liðsins er sá yngsti í ensku úrvalsdeildinni.
„Hann vill vinna titla reglulega og ná árangri. Við höfum rætt um það, núna og í sumar og hvernig við byggjum upp,“ sagði Rosenior aðspurður um ummæli Eghbalis.
„Við erum allir meðvitaðir um hvað við þurfum að gera og hvað við viljum gera til að koma þessu félagi á þann stað sem það á að vera á.“
Chelsea sækir Brighton heim annað kvöld. Leikurinn hefst klukkan 19:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport.
Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, sagði frá því að Brasilíumaðurinn Estevao hefði verið í tárum í hálfleik eftir að hafa neyðst til að fara af velli vegna meiðsla snemma í tapi liðsins gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á laugardagskvöldið.
