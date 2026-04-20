Vinstrið eygir þrjá borgarfulltrúa og sjálfstæðismenn þann sjöunda Kjartan Kjartansson skrifar 20. apríl 2026 09:34 Stefán Pálsson, sagnfræðingur, gæti orðið þriðji borgarfulltrúi Vinstrisins. Það er sameiginlegt framboð Vinstri grænna og Vors til vinstri undir forystu Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, fyrrverandi sósíalista. Vísir/Vilhelm Líkur Vinstrisins á að ná þremur mönnum inn í borgarstjórn í Reykjavík fara vaxandi í nýuppfærðri kosningaspá Vísis. Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin eru enn jöfn en sjálfstæðismenn eygja nú möguleikann á að ná sjöunda manninum inn, einum fleiri en keppinauturinn. Stóra myndin í kosningaspá Baldurs Héðinssonar, stærðfræðings, hefur lítið breyst eftir að hún var uppfærð með niðurstöðum úr könnun Gallup sem var birt fyrir helgi. Lítill munur er þannig áfram á fylgi stóru flokkanna tveggja sem stefna í að fá sex menn kjörna hvor. Meirihlutamynstur eftir kosningar gæti ráðist af því hvernig atkvæði dreifast á milli Vinstrisins, Viðreisnar og Miðflokksins sem fengju að minnsta kosti tvo borgarfulltrúa hvert framboð og keppast um að ná inn þeim þriðja. Stefán Pálsson, þriðji maður á lista Vinstrisins, hefur nú 79 prósent líkur á að ná kjöri samkvæmt kosningaspánni en hann hafði um helmingslíkur áður en spáin var uppfærð. Á móti hafa líkur Þorvaldar Davíðs Kristjánssonar, þriðja manns á lista Viðreisnar, dregist saman úr 72 prósentum í 56 prósent eftir að könnun Gallup var birt. Lárus Blöndal, þriðji maður á lista Miðflokksins fer úr 52 prósent líkum í 48 prósent. Sjálfstæðisflokkur fram úr Samfylkingu Fylgi Sjálfstæðisflokksins í kosningaspánni jókst um tvö prósentustig eftir að hún var uppfærð og Samfylkingarinnar dalaði um tæpt prósentustig. Sjálfstæðisflokkurinn er nú stærstur í kosningaspánni. Þetta hefur þau áhrif að Albert Guðmundsson, sjöundi maður á lista sjálfstæðismanna, hefur nú 49 prósent líkur á að komast inn en þær voru rétt innan við þrjátíu prósent áður en spáin var uppfærð. Albert Guðmundsson er fyrrverandi formaður Heimdallar og formaður Varðar. Hann gæti komist inn í borgarstjórn sem sjöundi maður Sjálfstæðisflokksins.Sjálfstæðisflokkurinn Regína Ásvaldsdóttir, sjöunda á lista Samfylkingarinnar, hefur nú fjórðungslíkur á að komast inn en hafði rétt rúmlega þriðjungslíkur á dögunum. Tvísýnt um framtíð þriggja flokka Einar Þorsteinsson, fyrrverandi borgarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins, berst fyrir tilvist flokksins í borgarstjórn. Hann hafði 76 prósent líkur á að komast að áður en spáin var uppfærð en þær standa nú í 67 prósentum. Borgarstjórn Reykjavíkur kosningaspá Píratar eru í sömu stöðu. Kristinn Jón Ólafsson, oddviti þeirra, er nú með 65 prósent líkur á að ná inn en hafði 76 prósent líkur fyrir uppfærslu. Líkur Guðmundar Inga Þóroddssonar, oddvita Flokks fólksins, eru lítið breyttar og standa nú í 57 prósentum. Fjórðungslíkur eru á að Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti Sósíalistaflokksins, nái inn í borgarstjórn. Líkur Sigfúsar Aðalsteinssonar, oddvita Okkar borgar, eru vart mælanlegar. Kosningaspá Baldurs Héðinssonar byggir á niðurstöðum skoðanakannana. Þeim er gefið vægi út frá þremur þáttum; hversu margir svara könnun, hversu langt er frá því könnunin var gerð og hver stendur að henni. Útkoman er spá um hlutfall atkvæða sem hver flokkur hlýtur. Í framhaldinu hermir kosningaspáin 100.000 sýndarkosningar þar sem flökt er á fylgi. Fyrir hverja niðurstöðu er borgarstjórnarsætum úthlutað. Þær hermanir gefa svo mat á líkum hvers frambjóðanda að ná kjöri. Könnun Gallup sem var gerð fyrri helming aprílmánaðar hefur 59 prósent vægi í nýjustu útgáfu spárinnar en könnun Maskína frá miðjum mars 41 prósent vægi. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Reykjavík Skoðanakannanir Kosningaspá Vísis Mest lesið Afleiðingarnar af systkinabroti séu verri en brotið sjálft Innlent Föst í Herjólfi í korter eftir langa ferð frá Eyjum Innlent Stór skálfti í Japan og flóðbylgjuviðvörun gefin út Erlent Faðirinn skaut sjö börn sín til bana og eitt til viðbótar Erlent Stjórnvöld í Tehran sögð orðin afhuga samningaviðræðum Erlent Skýringar manns sem vildi „endurvekja þýsku sturturnar“ héldu ekki vatni Innlent Sagðist ætla að kveikja í hundi áður en hann rændi gull- og demantsmunum Innlent „Hver hefur reynslu af því að byrla eiginkonu sinni?“ Innlent Vinstrið eygir þrjá borgarfulltrúa og sjálfstæðismenn þann sjöunda Innlent Bandamaður Rússa vann stórsigur í Búlgaríu Erlent Fleiri fréttir Öll tólf mánaða börn fá leiksskólapláss í Kópavogi Vilja að fullorðnir lofi að búa til rými þar sem börn geta sagt frá Vinstrið eygir þrjá borgarfulltrúa og sjálfstæðismenn þann sjöunda Bein útsending: Samtal um atvinnustefnu og aðgerðir í þágu verðmætasköpunar Afleiðingarnar af systkinabroti séu verri en brotið sjálft Sagðist ætla að kveikja í hundi áður en hann rændi gull- og demantsmunum Föst í Herjólfi í korter eftir langa ferð frá Eyjum Skýringar manns sem vildi „endurvekja þýsku sturturnar“ héldu ekki vatni Nánast hreint kókaín í umferð en ekkert fentanyl Ofsaakstur um allt höfuðborgarsvæðið Nám Hildar sé merkilegra en menntunarfræði leikskóla „Ég sé engin rök fyrir því“ „Það er bara frekar slæmt ástand“ Inga sendir boltann á sveitarfélögin „Hver hefur reynslu af því að byrla eiginkonu sinni?“ Vill verja hundruðum milljóna í þegar dýrt leikskólakerfi „Eitthvað það tilgerðarlegasta og hallærislegasta sem ég hef séð“ Þúsundir karla byrla eiginkonum sínum og nauðga Inga of upptekin til að funda: „Við höfum ekki fjármagn, engan stuðning“ „Lóa í Víðum“ sveitarstjóraefnið Aðildar- eða aðlögunarviðræður, djúptækni og tekist á í borginni Innbrot í kirkju og slagsmál í strætisvagni Flugvél lenti á hvolfi í Mosfellsbæ Grunaður í tengslum við eld á heimili eiginkonu sinnar Rifjaði upp hvernig það var að vera ung stelpa með leyndarmál vegna ummæla Snorra Sinueldur við Vík í Mýrdal Frambjóðendur Miðflokksins keppast um að fagna fjölbreytileikanum „Það hafa ekki verið neinir hnökrar hjá okkur“ „Þessi uppsögn snerist um eitthvað miklu stærra heldur en einn mann“ Áreitt í sturtuklefa Sundhallarinnar í tvígang: „Stend þarna bara náföl og hágrátandi“ Sjá meira