Kosningaspá Vísis: Lítill munur á vinstri og hægri í borginni

Útlit er fyrir að Miðflokkurinn, Viðreisn og Vinstrið verði í lykilstöðu ef mynda á þriggja flokka meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur í vor. Dreifing atkvæða á milli þeirra gæti ráðið miklu um hvort vinstri eða hægri meirihluti verður myndaður.
Samfylking og Sjálfstæðisflokkur fengju í kringum 23 prósent atkvæða og sex borgarfulltrúa hvor samkvæmt kosningaspá Baldurs Héðinssonar stærðfræðings í samstarfi við fréttastofu Sýnar, Vísis og Bylgjunnar. Spáin byggir á niðurstöðum nýlegra skoðanakannana en gefur þeim mismunandi vægi út frá nokkrum þáttum.
Kosningaspá Baldurs Héðinssonar byggir á niðurstöðum skoðanakannana. Þeim er gefið vægi út frá þremur þáttum; hversu margir svara könnun, hversu langt er frá því könnunin var gerð og hver stendur að henni. Útkoman er spá um hlutfall atkvæða sem hver flokkur hlýtur.
Í framhaldinu hermir kosningaspáin 100.000 sýndarkosningar þar sem flökt er á fylgi. Fyrir hverja niðurstöðu er borgarstjórnarsætum úthlutað. Þær hermanir gefa svo mat á líkum hvers frambjóðanda að ná kjöri.
Eini tveggja flokka meirihlutinn sem er mögulegur samkvæmt spánni er meirihluti Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins. Flokkarnir hefðu saman tólf menn, minnsta mögulega meirihluta.
Líkur eru á að Viðreisn og Miðflokkurinn fengju þrjá fulltrúa hvor flokkur, Vinstrið tvo og Flokkur fólksins, Pírata og Framsóknarflokkurinn einn hver.
Hvorki Sósíalistaflokkurinn né Okkar borg næði inn manni. Þeir mælast með þrjú og 1,8 prósent hvor um sig.
Viðreisn, Miðflokkurinn og Vinstrið eru allir með á bilinu ellefu til tólf og hálft prósent samkvæmt kosningaspánni. Það svo gott sem tryggir þeim tvo borgarfulltrúa hverjum. Þriðji maðurinn er hins vegar stærra spurningarmerki.
Þriðji maður Viðreisnar hefur 72 prósent líkur á að komast inn miðað við spána, fulltrúi Vinstrisins 54 prósent en Miðflokksins 52 prósent líkur.
Líkurnar á að Samfylkingin, Viðreisn og Vinstrið næðu saman eins manns meirihluta eru 52 prósent samkvæmt spánni. Rétt tæplega fimmtíu prósent líkur eru á að Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn nái einföldum meirihluta.
Þorvaldur Davíð Kristjánsson frá Viðreisn, Lárus Blöndal frá Miðflokki og Stefán Pálsson hjá Vinstrinu eru í baráttusætum eins og spáin stendur nú.
Ef fleiri flokka en þrjá þarf til að mynda meirihluta eru mestar líkur á að Viðreisn, Píratar, Samfylking og Vinstrið næðu nægilega mörgum mönnum inn.
Framsóknarflokkurinn og Píratar eru með um fimm prósent fylgi í spánni sem svo gott sem tryggði þeim einn mann hvorum flokki. Líkurnar eru gegn því að Magnea Gná Jóhannsdóttir, sitjandi borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, og Alexandra Briem, sem hefur verið leiðandi í borgarstjórnarflokki Pírata, nái aftur inn í borgarstjórn.
Guðmundur Ingi Þóroddsson, sem skipti yfir í Flokk fólksins eftir að hann hlaut ekki framgang hjá Samfylkingunni, mælist inni fyrir nýjan flokkinn. Lítið þarf að breytast til þess að Stefán Pálsson frá Vinstrinu taki það sæti.
Baldur Héðinsson stærðfræðingur tók spána saman. Hann segir Samfylkinguna með smá forskot samkvæmt spánni en staða flokksins og Sjálfstæðisflokksins sé svo gott sem jöfn. Báðir flokkar séu með um 23 prósenta fylgi sem jafngildi um sex fulltrúum í borgarstjórn.
„Þetta er hnífjafnt kapphlaup eins og er,“ segir Baldur en rætt var við hann í kvöldfréttum Sýnar í kvöld. Hægt er að horfa á viðtalið að neðan.
Hann segir stöðu annarra flokka spennandi. Viðreisn, Miðflokkur og Vinstrið séu í kringum ellefu eða tólf prósent sem tryggi þeim tvo fulltrúa en það sé spurning með þann þriðja.
„Þarna er hörkuspenna,“ segir hann og að það séu þarna tækifæri til að bæta og ná fleirum inn.
Hann segir aðra flokka mælast í kringum fimm prósent sem geti dugað fyrir einum fulltrúa en fylgið megi ekki breytast mikið þannig að þeir nái engum inn. Þetta á við um til dæmis Pírata og Framsóknarflokkinn.