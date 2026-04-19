Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, sá sitt lið tapa toppslagnum á móti Manchester City og City getur nú tekið toppsætið af Arsenal með sigri á Burnley í næstu viku.
Arteta talaði um eftir leikinn að smáatriði hafi skipt sköpum: „Það er nákvæmlega það og þegar þú gerir það ekki og þeir hafa einstaklingsgæði til að skila á þessum augnablikum, þá áttu á hættu að tapa leiknum því ég held að það hafi ekki verið neinn munur á liðunum,“ sagði Arteta.
Um hvort tapið hafi verið óheppni: „Það eru nokkrir þættir. Það er heppni í því hvort boltinn fer inn eða ekki. Í seinna markinu breytir boltinn um stefnu, hann fer til Haaland. Það eru líka einstaklingsgæði og á því augnabliki þarf að vera svo yfirvegaður, nákvæmur og miskunnarlaus. Þú verður að vera það,“ sagði Arteta.
Erling Braut Haaland skoraði sigurmark Manchester City í seinni hálfleiknum.
En var Arteta ánægður með frammistöðu Arsenal?
„Það mátti sjá í lok leiksins, og strax frá byrjun, hugarfar liðsins. Við hefðum getað verið aðeins yfirvegaðri á ákveðnum augnablikum en við færðum leikinn svo sannarlega þangað sem við vildum og við fengum stór færi til að vinna,“ sagði Arteta.
„Við vorum mjög nálægt en ekki nógu nálægt og nú verðum við að sætta okkur við að við misstum af tækifæri í dag, stóru tækifæri, en það eru enn fimm leikir eftir. Við þurfum að endurstilla okkur og byrja aftur því það er margt jákvætt sem hægt er að taka úr leiknum,“ sagði Arteta.
„Í dag voru vissulega þættir, fyrir framan markið, sem er það mikilvægasta, og stór færi – þú verður að nýta þau til að fara frá Etihad með þrjú stig. Stórir hlutar leiksins voru svipaðir og fyrstu 28 mínúturnar í bikarúrslitaleiknum því við fengum tvö risafæri til að komast yfir – og við gerðum það ekki. Það breytir gangi leiksins,“ sagði Arteta.
„Við tökum einn leik í einu, við áttum nokkur mjög góð augnablik fyrir nokkrum dögum í Meistaradeildinni gegn Sporting. Við erum að spila svo marga leiki, við erum eina liðið sem er að spila og spila og spila, það er líka munur,“ sagði Arteta en hvað þýðir þetta tap?
„Það eru fimm leikir eftir og við ætlum að gefa allt í þetta. Við höfum fulla trú á því að við getum þetta. Í dag sýndum við aftur hvaða lið við erum. Þetta er í okkar höndum og það er okkar að taka því,“ sagði Arteta.